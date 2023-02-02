明州白東穎 獲全國擊劍賽分組冠軍

來自台灣移居明尼蘇達州的白東穎，日前在全國擊劍賽中，獲得男子40歲到49歲分齡組的冠軍。(白東穎提供)

2015年從台灣移居明尼蘇達州 的白東穎，日前在美國擊劍(USA Fencing)協會於肯塔基州 (Louisville)舉辦的的全國比賽中，獲得男子40歲到49歲分齡組中(Veteran-40 Men's foil)奪冠。

白東穎在該分組賽事中，取得與加拿大選手爭奪冠亞軍資格，最終他以10比5拿下金牌。

白東穎(左)與加拿大選手的冠亞軍賽中，以10比5獲得金牌。(白東穎提供)

白東穎說，擊劍賽是高張力的比賽，選手心理狀態需要非常穩定，否則只要心中有一點害怕打不到對手，就無法得分，因此比賽中他全心專注做到自己想做到的動作，並盡情享受賽事而有最好表現。

白東穎表示，他參加擊劍賽是為了自我挑戰，並與他人切磋求進步的方式。高中時他就喜歡打籃球與跑步，在台灣念基隆海洋大學電機系期間，受前台北體專手球國手母親楊如曼鼓勵選擇投入一項體育活動，而加入了大學擊劍校隊，開啟他的擊劍訓練生涯。他曾獲選為台北市擊劍代表隊，退伍後考上海洋大學電機所讀書，堅持一邊求學一邊參加擊劍賽。

白東穎說，在大學時參加擊劍賽會很緊張、得失心重，但透過不斷練習，自己個性變得更堅毅，即便輸了比賽，也能克服挫折不放棄。

另外，他透過到不同地方參賽，認識了許多來自各地的人，經年累月下來培養出更成熟個性，並因此成為擊劍教練，將寶貴經驗傳授給年輕學生。

他常鼓勵學生，不要只練習自己喜歡或擅長的動作，也要多練習其他不同的招式，並跟著教練多學，多累積比賽經驗。他希望將來能繼續努力推廣擊劍運動，今年1月份開始，他也在明尼蘇達大學擔任體育課擊劍教授。

白東穎的父親白銘鎮也畢業於台北體專，常鼓勵他做對的事，至於什麼是對或錯？父母讓他從師長的建議及社會價值觀中去思考與體會。

白東穎開朗表示，決定沒有對或錯，而是有無進步的空間，並從這些決定中學習成長，他的座右銘是享受當下，把自己能做的做到最好。

他接著將參加4月及7月的全美擊劍比賽，白東穎期許再度戴著貼有中華民國 國旗擊劍面罩，站上決賽及頒獎台。白東穎1月的冠亞軍賽事影片，可上網觀看：reurl.cc/nZKX32。