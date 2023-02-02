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耗資13億 歐海爾機場第5航站擴建完工

特派員黃惠玲／芝加哥報導
新的第五航站增加了15個登機門。(ord21官網截圖)
新的第五航站增加了15個登機門。(ord21官網截圖)

芝加哥市市長萊特福特1月31日出席歐海爾機場第五國際航站的擴建完工開幕儀式，這座花費13億元修建的航站，新增多達15個登機門，還增加了13個安檢站，未來每日可增加120架航班，有效提高登機作業效率，更可明顯減少班機延誤問題。

萊特福特在開幕式中表示，歐海爾機場的成功，將直接影響芝城以及附近區域的發展，包括提供了更多就業機會及工程承包安檢，也對於道路及其他基礎建設產生催化效果。

至於乘客們會在新航站看到及使用到哪些服務？那就是第五航站會有更寬敞的空間、新家具、新技術，還有更豐富的食物選擇，以及更快更有效的海關及移民檢查。

此外，該航站使用長達25年的行李處理系統已經全部換新，由於該航站新建一座樓高六層的停車場，因此所有進出第五航廈的車輛，無論是短期或長期停車都有更多車位，民眾接送飛機也會更容易。

包括到台灣的長榮航空班機、到日本的日本航空以及之前可直飛上海、北京的中國國內航空公司班機等，都是使用第五航站起飛降落，這也意味著許多華人乘客將有機會體驗到新航廈的全新空間。

新的第五航站將有更寬敞的空間。(ord21官網截圖)
新的第五航站將有更寬敞的空間。(ord21官網截圖)

原本一直使用歐海爾機場地二航站的達美航空(Delta)班機，即日起也將轉移到第五航站起降，達美在第五航站興建了全新的達美天空俱樂部，面積比舊的俱樂部多出四倍。

今年該航站將展出芝加哥藝術家最大的一次作品收購，芝市文化事務與特別活動局專員哈基(Erin Harkey)說，計畫展出的19件作品，分別隸屬於20多位藝術家，這些作品主要代表芝加哥的氣息與多樣性，初步規畫將展出在三個航站關鍵地點：國際班機抵達走廊、行李領取處以及旅客大廳，所有作品將在今年完成並舉行揭幕活動。

新的第五航站提供更多美食選擇。(ord21官網截圖)
新的第五航站提供更多美食選擇。(ord21官網截圖)

名列世界最繁忙機場之一的歐海爾，正在寫下另一個里程碑，那就是連續第三年成為全美第二忙碌的機場，統計顯示，歐海爾國際機場2022年的航班超過7.1萬架，比2019年增長了4％。

機場 芝加哥 日本

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