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貪腐之害？伊州斷電、斷瓦斯用戶數 全美居冠

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州關停瓦斯與電力用戶的數量，高居全美之冠。(ComEd臉書)
伊州關停瓦斯與電力用戶的數量，高居全美之冠。(ComEd臉書)

監督能源與石化燃料行業的三家非盈利組織1月30日發布一份報告指出，在切斷不付款客戶的數目方面，芝加哥地區的電力與瓦斯供應商領先全美，而這種情形多少顯現伊利諾州「公用事業腐敗」的問題，例如眾所皆知伊州前州眾議會議長麥德根(Mike Madigan)，即因涉及收受電力公司ComEd賄賂，遭聯邦檢察官起訴貪腐。

報告指出，伊州在2022年前10個月間，共關掉28萬4720戶的電力供應，同時也停止對8萬2496戶供應瓦斯，上述數目高居全美之冠。

這份報告列舉了ComEd以及瓦斯公司Nicor Gas，稱這兩家公司在2022年與2021年關掉未付帳單用戶的電力與瓦斯供應總數十分驚人，其中ComEd在去年1到10月份間，停止供應多達22萬5827戶的電力供應，比前年同期激增27％。在此同時，為大芝加哥大部分郊區提供瓦斯服務的Nicor Gas，在2022年停止對2萬4022個用戶供應電力，比2021年同期大增將近38％。

報告還提到，芝加哥市的瓦斯供應商Peoples Gas去年關停用戶的數量增加了14.7%，達到1萬4859戶。

在2021年間，鑑於新冠疫情肆虐，伊利諾州的公用事業同意在當年3月31日前，暫時禁止關停用戶的電力與瓦斯供應，全美許多州也都在2021年實施類似措施。

由能源與政策學會(Energy and Policy Institute)及Center for Biological Diversity and BailoutWatch共同發表的這份報告指出，從2022年起，伊州公共事業停止供應未繳交費用者電力與瓦斯的數目激增，伊州也因此高居該份調查報告中，全美30州及華府特區關停電力與瓦斯用戶最多的州別。

報告稱，全美的公用事業公司正加緊關停未繳費用戶的能源供應，同時也在增加這些企業高管的薪資與股東股息的支出，報告顯示，從2020年到2022年10月期間，公用事業只要能調整1％的股息支出，其實就可以避免停止對無力繳交費用者的能源供應。

此外，涉嫌與麥德根勾結腐敗的ComEd尤其備受批評，該公司為Exelon Corp.旗下的子公司，包括ComEd執行長普拉瑪焦雷(Anne Pramaggiore)在內的四名高層，都被指控涉嫌賄賂麥德根，為了結相關案件，ComEd因此支付了高達兩億元的罰款。

伊州 芝加哥 伊利諾州

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