貪腐之害？伊州斷電、斷瓦斯用戶數 全美居冠

伊州關停瓦斯與電力用戶的數量,高居全美之冠。(ComEd臉書)

監督能源與石化燃料行業的三家非盈利組織1月30日發布一份報告指出,在切斷不付款客戶的數目方面,芝加哥 地區的電力與瓦斯供應商領先全美,而這種情形多少顯現伊利諾州 「公用事業腐敗」的問題,例如眾所皆知伊州 前州眾議會議長麥德根(Mike Madigan),即因涉及收受電力公司ComEd賄賂,遭聯邦檢察官起訴貪腐。

報告指出,伊州在2022年前10個月間,共關掉28萬4720戶的電力供應,同時也停止對8萬2496戶供應瓦斯,上述數目高居全美之冠。

這份報告列舉了ComEd以及瓦斯公司Nicor Gas,稱這兩家公司在2022年與2021年關掉未付帳單用戶的電力與瓦斯供應總數十分驚人,其中ComEd在去年1到10月份間,停止供應多達22萬5827戶的電力供應,比前年同期激增27%。在此同時,為大芝加哥大部分郊區提供瓦斯服務的Nicor Gas,在2022年停止對2萬4022個用戶供應電力,比2021年同期大增將近38%。

報告還提到,芝加哥市的瓦斯供應商Peoples Gas去年關停用戶的數量增加了14.7%,達到1萬4859戶。

在2021年間,鑑於新冠疫情肆虐,伊利諾州的公用事業同意在當年3月31日前,暫時禁止關停用戶的電力與瓦斯供應,全美許多州也都在2021年實施類似措施。

由能源與政策學會(Energy and Policy Institute)及Center for Biological Diversity and BailoutWatch共同發表的這份報告指出,從2022年起,伊州公共事業停止供應未繳交費用者電力與瓦斯的數目激增,伊州也因此高居該份調查報告中,全美30州及華府特區關停電力與瓦斯用戶最多的州別。

報告稱,全美的公用事業公司正加緊關停未繳費用戶的能源供應,同時也在增加這些企業高管的薪資與股東股息的支出,報告顯示,從2020年到2022年10月期間,公用事業只要能調整1%的股息支出,其實就可以避免停止對無力繳交費用者的能源供應。

此外,涉嫌與麥德根勾結腐敗的ComEd尤其備受批評,該公司為Exelon Corp.旗下的子公司,包括ComEd執行長普拉瑪焦雷(Anne Pramaggiore)在內的四名高層,都被指控涉嫌賄賂麥德根,為了結相關案件,ComEd因此支付了高達兩億元的罰款。