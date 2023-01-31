芝南華埠春節遊行 寒風中熱鬧迎福兔

南華埠新春遊行舞龍隊伍吸睛。(馬靜儀辦公室提供)

芝加哥 南華埠 兔年春節遊行 29日登場，儘管天氣寒冷，仍吸引許多民眾湧入共襄盛舉。今年除了創新高的15輛花車參與外，還有10支鼓號樂隊、20組遊行加入遊行陣容，隊伍中的福兔、財神爺更是當天最搶手的合影目標，熱鬧氣氛帶動華埠商家人氣。

由芝加哥市長萊特福特、伊利諾州州眾議員馬靜儀、11區區長李惠華、25區區長盧漢士、中國駐芝加哥總領館總領事趙建及副總領事邊志春、駐芝加哥台北經濟文化辦事處洪中明組長、中華會館主席伍健生、華商會會長李建明、華聯會主席吳灝，美亞健康協會行政主任劉紅、美中餐飲協會會長鄭時坦、福建商會會長黃寶章、知名僑領馬森柱等人組成的嘉賓隊伍領軍下，遊行隊伍在下午1時從永活街夾24街口往北出發，並沿街向群眾揮手拜年。

受此前加州農曆除夕槍擊案影響，芝加哥警方特別加強了遊行保安措施，芝第九警分局局長傑洛米(Don Jerome)也到場坐鎮指揮。

10多輛花車陸續通過設於永活街夾舍麥路口的司令台，不論是化身為可愛兔子的希利小學校車，或是美洲華裔博物館的古裝專車，還有2022華埠親善小姐出馬的芝城華商會花車等，都贏得圍觀民眾歡呼與掌聲。鼓號樂隊也是遊行的吸睛焦點，寒風中鼓聲陣陣，尤其振奮群眾過節心情。