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芝多名Chase小商家客戶遭詐 存款不翼而飛

特派員黃惠玲／芝加哥報導
多名大通銀行的芝城商家用戶，近日都遭遇詐騙損失不少金錢。(pexels)
多名大通銀行的芝城商家用戶，近日都遭遇詐騙損失不少金錢。(pexels)

多名芝加哥地區的大通銀行(Chase)商家用戶控訴，他們近期均因收到顯示為銀行號碼的電話或簡訊，指稱其帳戶疑遭盜用要求逐一認證信息，沒料到卻導致大筆銀行帳上現金立刻被轉移消失，讓受騙商家懊悔不已。

芝城一家美容沙龍店老闆說，他被騙了1萬9000元，現在害他連工資都發不出來了，他說，據他所知還有其他同行也上當。

受害美容業者詹尼切克(Daniel Janicek)說，他日前在店裡接到電話號碼顯示為大通銀行的來電，詢問了一堆有關大通業務費用問題，「這讓我有點慌張」，所以他當時沒有掛斷電話。

對方接著說，為了解決這些可能的錯誤費用，已送確認號碼到他的手機，並要求詹尼切克回報所收到的號碼，等他一切照做後不久，才發現帳號裡的1萬9000元全被轉走。

達米科(Michele Damico)及德達克(Seneka Drdak)也遭遇類似電信詐騙，他們均收到簡訊告知，要求撥打一個他們以為是大通銀行的電話號碼，撥通後，對方詢問了許多問題，包括某筆金額是否在佛羅里達州的消費等，達米科說她都一一回答不是她刷的卡。

達米科說，佯裝為銀行的詐騙分子，在電話中要求她轉5萬元到名下的商業帳戶上，並告知「一旦有人準備連線盜走該筆款項時，你就可以監視並組織對方」。殊不知就在他把錢轉到帳戶後，這筆5萬元馬上就被轉走消失，後悔不已的達米科說，這筆錢原本要用來開一家時尚諮詢公司。

德達克說，由於對方表示發現了其帳戶的可疑活動，他因此要求銀行「如果可以的話，就把帳戶關掉」，然後對方就開始叫要求德達克提供個資證明為帳號持有人。

德達克說，在他還沒有搞清楚發生什麼事之前，詐騙分子稱，要從他的帳戶送出兩筆超過1萬元的匯款進行測試，對方隨即給了他一組匯款參考號碼(reference number)做為匯款證明，當時他仍一片混亂，手上也沒有紙跟筆記錄，想當然爾這筆錢也不翼而飛。

對此狀況，大通銀行再次提醒顧客，銀行員工絕對不會打電話、發簡訊或送電子郵件給客戶索取密碼或其他個資，也不會要求客戶匯款來監視或防止詐欺，根據芝加哥CBS新聞台報導，很不幸的這些受騙的業者都不會獲得大通退款。

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