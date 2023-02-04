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聯豐集團、太古廣場、香港超市 隆重舉辦中國農曆新年慶祝活動

本報芝加哥訊
聯豐集團、太古廣場、香港超市隆重舉辦中國農曆新年慶祝活動，熱鬧喜慶！
聯豐集團、太古廣場、香港超市隆重舉辦中國農曆新年慶祝活動，熱鬧喜慶！

為慶祝農曆兔年， 聯豐集團，太古廣場和香港超市日前在西郊太古廣場聯合舉辦農曆新年慶祝活動。這次新春慶祝活動嘉賓雲集，并得到當地政界及芝加哥僑界人士蒞臨出席共襄盛舉，貴賓包括 Aurora 市長 Richard Irvin，副市長 Guillermo Trujillo，Aurora 第十區市議員 Shweta Baid、第二區議員 Juany Garza，經濟發展委員會董事 David Dibo等政要及瑞華中文學校校長奚健、美中餐飲業聯合會主席胡曉軍，河南同鄉會會長張懷波、華聯會副主席朱萍萍等。活動項目包括醒獅助興、精彩舞蹈表演和酷萌寵物著裝大賽等，場面熱鬧喜慶！

新年慶祝活動由聯豐集團首席營運官鄭徵主持。鄭徵首先向大家介紹來賓并祝大家新春快樂，兔年大吉，萬事如意。聯豐集團董事長倪舉凌在致辭時表示，在大家共同慶祝中國新年的大喜日子，過去一年中，聯豐集團在各個領域均取得了驕人的成就。就太古廣場來說，匯集了包括餐飲、零售、超市、服務和娛樂的華人商圈，已成為芝加哥郊區以亞州文化為主題的一站式生活文化中心。目前聯豐集團擁有15個大型房地產開發項目，遍布美國10個州，現正在把太古品牌擴展到芝加哥中國城和北郊的 Rolling Meadows，聯豐目標在于讓中國文化更深層次地在美國落地生根，開花結果，讓大家一起共享亞洲傳統文化的魅力，提升華人整體文化生活品質！未來公司將繼續遵循“攜手合作，互利共榮”，攜手各行業的戰略合作伙伴，開拓亞洲市場，創造出更輝煌的業績！

出席活動的來賓們分別致辭向大家表示節日的祝福。 Aurora 市長 Richard 致辭表示，新年是一個家庭團聚的日子，農曆新年標志著從一種動物到下一種動物的過渡，所以他宣布2023年1月22日為農曆新年、兔年的開始，將會讓 Aurora 和伊州居民了解更多中國農曆新年，并慶祝兔年。市長并向聯豐集團頒發賀信，感謝他們對 Aurora 經濟和文化事業發展的重大貢獻。

聯豐集團、太古廣場、香港超市隆重舉辦中國農曆新年慶祝活動，熱鬧喜慶！
聯豐集團、太古廣場、香港超市隆重舉辦中國農曆新年慶祝活動，熱鬧喜慶！

芝加哥 華人 河南

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香港超市新春醒獅賀年，迎接財神　財神爺派發紅包，感謝賓客支持！

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