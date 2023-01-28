聯豐集團、太古廣場、香港超市隆重舉辦中國農曆新年慶祝活動，熱鬧喜慶。

為慶祝農曆兔年， 聯豐集團，太古廣場和香港 超市日前在西郊太古廣場聯合舉辦農曆新年慶祝活動。這次新春慶祝活動嘉賓雲集，并得到當地政界及芝加哥 僑界人士蒞臨出席共襄盛舉，貴賓包括 Aurora 市長 Richard Irvin，副市長 Guillermo Trujillo，Aurora 第十區市議員 Shweta Baid、第二區議員 Juany Garza，經濟發展委員會董事 David Dibo等政要及瑞華中文學校校長奚健、美中餐飲業聯合會主席胡曉軍，河南同鄉會會長張懷波、華聯會副主席朱萍萍等。活動項目包括醒獅助興、精彩舞蹈表演和酷萌寵物著裝大賽等，場面熱鬧喜慶！

新年慶祝活動由聯豐集團首席營運官鄭徵主持。鄭徵首先向大家介紹來賓并祝大家新春快樂，兔年大吉，萬事如意。聯豐集團董事長倪舉凌在致辭時表示，在大家共同慶祝中國新年的大喜日子，過去一年中，聯豐集團在各個領域均取得了驕人的成就。就太古廣場來說，匯集了包括餐飲、零售、超市、服務和娛樂的華人 商圈，已成為芝加哥郊區以亞州文化為主題的一站式生活文化中心。目前聯豐集團擁有15個大型房地產開發項目，遍布美國10個州，現正在把太古品牌擴展到芝加哥中國城和北郊的 Rolling Meadows，聯豐目標在于讓中國文化更深層次地在美國落地生根，開花結果，讓大家一起共享亞洲傳統文化的魅力，提升華人整體文化生活品質！未來公司將繼續遵循“攜手合作，互利共榮”，攜手各行業的戰略合作伙伴，開拓亞洲市場，創造出更輝煌的業績！

出席活動的來賓們分別致辭向大家表示節日的祝福。 Aurora 市長 Richard 致辭表示，新年是一個家庭團聚的日子，農曆新年標志著從一種動物到下一種動物的過渡，所以他宣布2023年1月22日為農曆新年、兔年的開始，將會讓 Aurora 和伊州居民了解更多中國農曆新年，并慶祝兔年。市長并向聯豐集團頒發賀信，感謝他們對 Aurora 經濟和文化事業發展的重大貢獻。

圖片：聯豐集團、太古廣場、香港超市隆重舉辦中國農曆新年慶祝活動