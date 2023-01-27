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芝市長選舉民調 萊特福特領先 瓦拉斯飆升

特派員黃惠玲／芝加哥報導
(由左自右)角逐連任的芝加哥市市長萊特福特、前芝加哥公校執行長瓦拉斯、伊州國會眾議員賈西亞。(特派員黃惠玲／攝影)
(由左自右)角逐連任的芝加哥市市長萊特福特、前芝加哥公校執行長瓦拉斯、伊州國會眾議員賈西亞。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥市長選舉的最新民意調查顯示，現任市長萊特福特越來越有信心在2月底的選舉中，進入第二輪決選，她在該份民調中，以25%的支持率領先其他八名候選人，前芝加哥公校執行長瓦拉斯(Paul Vallas)以22％排名第二，伊利諾州國會眾議員賈西亞(Jusus "Chuy" Garcia)僅獲得18％支持率，意外退居第三。

由萊特福特在1月18日到22日間所進行的內部民調顯示，原本不被看好的瓦拉斯所獲得的支持率飆升，而本來備受看好的賈西亞卻落到第三，企業家威爾森(Willie Wilson)11%第四、庫克郡委員會委員強森(Brandon Johnson)9％居第五，此外，還有10％的受訪者表示還未決定投哪位候選人，其他候選人社會活動家葛林恩(Ja'Mal Green)、第3區區長金恩(Sophia King)、第6區區長索以爾(Roderick Sawyer)、州眾議員巴克納(Kam Buckner)等四人的支持率則都沒有超過2％。

萊特福特說，「這份民意調查結果與我們所看到的情況一致」，她說自己一直領先，賈西亞的支持率像石頭一樣往下掉，瓦拉斯則肯定在上升，萊特福特也明白表示，她希望瓦拉斯成為她在第二輪決選的挑戰者。

芝加哥ABC電視台的政治分析專家華盛頓(Laura Washington)表示，這個民調結果對萊特福特來說是好消息，「她可以利用這次民調來增強自己的可信賴度」，因為有些人已經開始懷疑萊特福特是否能進入決選，目前顯示其支持率領先，等於向選民發出了與質疑不同的信息。

這份民調對瓦拉斯來說也是個好消息，他的支持率飆升，也許正反映了他最近發出的兩個競選廣告，有效提升了他在選民中的知名度。

瓦拉斯的競選首席策略師特里皮(Joe Truippi)說，最近的三項民意調查都顯示，瓦拉斯的支持度大幅上升，很明顯其競選勢頭強勁，很有機會進入決選，「芝加哥選民想要一位將減少犯罪列首位的市長」，他說，瓦拉斯將是最有能力讓這座城市變得更安全的候選人。

民調顯示，賈西亞早先享有的選民好感度可能正在減弱，尤其萊特福特的競選廣告，質疑賈西亞與被起訴的加密貨幣執行長弗里德(Sam Bankman Fried)及遭聯邦起訴貪腐的前伊州州眾議會議長麥德根(Mike Madigan)的關係。

民調 賈西 芝加哥

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