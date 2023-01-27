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芝加哥提前投票啟動 申請郵寄選票創新高

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥超級投票所26日起開放至2月28日。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥超級投票所26日起開放至2月28日。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥選舉委員會26日宣布，2月底登場的市級選舉提前投票，即起率先從芝市區超級投票所及選委會辦公室六樓等兩處投票展啟動，全市50區的50處提前投票站則將從2月13日起開放到選舉日2月28日，此外，已經開始接受申請的郵寄投票參與踴躍，選委會至今已收到高達18萬份申請，創下市級選舉新高紀錄。

芝選委會公共信息主任貝沃爾(Max Bever)在超級投票所(191 N. Clark)主持發布會時表示，包括超級投票所以及選委會六樓(69 W. Washington)的兩處投票中心，即日起開放不分區的選民前往投票。

其中超級投票所即日起到2月28日開放，凡周一到周五上午9時到下午6時(2月20日至27日將延長開放至晚間7時)，周六上午9時到下午5時，周日上午10時至下午4時，還有選舉日當天上午6時到晚間7時，不論住在哪一區的選民都可在該票所投票。

選舉委員會辦公室的提前投票所每日開放時間與超級投票所相同，但這處投票站在選舉日當天(2/28)不開放。

郵寄投票申請將開放到2月23日為止，貝沃爾稱今年反應格外踴躍，至今已有18萬人提出申請，部分選票已經在上周開始寄出，想要了解選票寄送情形者，可查詢自己的電郵信箱是否收到選委會通知。

至於芝加哥市所有 50 個選區的提前投票將從2月13日起開放選民投票至2月28日，其中華人聚居的11區提前票所位於馬關恩公園(McGuane Park, 2901 S. Polar Ave.)，12區提前票所在麥金利公園圖書館(1915 W. 35th St.)，除選前一周未延長至晚間7時外，這50個提前票所的每日開放時間與超級投票所雷同，

選委會中文外展主任劉珍表示，不論居住在芝市任何選區，只要是選民都可以在任何提前投票站投票，所有提前投票地點將提供選民登記服務 (新選民、更改姓名和更新地址)。若為首次辦理登記、更改姓名或更新地址者，記得攜帶兩種身分證明，其中一種必須顯示選民地址。

劉珍說，所有提前投票所不會提供紙質中文選票，但觸摸式螢幕的選票都可選擇中文版本，如需要紙質中文選票者，可等到下月28日選舉當天，到第3區、4區、5區、11區、12區、14區、42區、46區及48區的共60處投票所索取紙質中文選票。

她也提到，選委會仍需招募更多雙語選舉官，日薪230元，有意者可上網：https://reurl.cc/GX808d

其他信息，可查詢選委會官網：chicagoelections.gov

芝選委會公共信息主任貝沃爾(右)與中文外展主任劉珍(左)說明即將舉行的市級選舉情...
芝選委會公共信息主任貝沃爾(右)與中文外展主任劉珍(左)說明即將舉行的市級選舉情形。(特派員黃惠玲／攝影)

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