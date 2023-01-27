治安太差 近9成逾50歲選民考慮搬離芝城

芝市50歲及以上的選民，是參與投票最為踴躍的族群。(特派員黃惠玲／攝影)

樂齡會(AARP)伊利諾州分會發布一份新的調查報告指出，芝加哥 地區50歲及以上的選民，有將近九成(88%)的人，在過去一年考慮過搬離芝城 ，去一個犯罪率較低且更安全的社區生活。

這項結果顯示了芝加哥長者的沮喪情緒，尤其是在社區安全、可負擔性以及基本服務的可獲得性方面，最讓50歲及以上的居民感到困擾，此份報告毫無疑問將在即將來臨的芝加哥市長選舉中帶來影響，有86％已經註冊選民的50歲及以上族群表示，他們將因此傾向在這屆市級選舉中參與投票 。

樂齡會伊州負責人拉金特(Philippe Largent)說，芝加哥的長者在這個城市沒有安全感，也很難承受通貨膨脹帶來的經濟壓力，在缺乏社區支持的情況下，他們幾乎無法保住自己的房子。

樂齡會針對芝市801名50歲及以上的註冊選民進行了訪問調查，藉此了解該群體的需求與願望。拉金特說，作為即將來臨市級選舉中最重要的投票群體，他們希望芝加哥市的市長候選人能夠聽到長者的心聲，並把他們的期待列為優先事項處理。

這項調查是在2022年11月2日到11月20日間進行，旨在評估芝加哥選民投票的關鍵議題，並確定選民希望該市下一任領導人解決問題的領域。

調查結果主要包括如下：

●解決犯罪與暴力問題，以及許多人在通貨膨脹中面臨的經濟壓力，列居芝城50歲及以上選民最希望市長落實的首要兩大工作，其中89％的表示，解決犯罪與暴力「非常重要」，72％的人表示，解決就業與經濟問題「非常重要」。

●四分之三(74%)的芝城該年齡族群選民，感覺芝加哥市的暴力事件正在增加，近半(44%)受訪者感覺芝加哥的經濟正在衰退。

●三分之一(35%)的人表示，他們的經濟能力難以跟上以前或比以往落後，23％的退休族群說，他們有點或非常擔心不得不重新頭入職場。

●至少有十分之七的受訪者說，候選人在替長者、殘障者以及低收入家庭提供基本服務方面的立場，將會對他們決定選擇哪一位參選者帶來很大影響，所謂基本服務包括高品質的醫療保健，方面安全的交通，以及可負擔的住房。

樂齡會伊州宣傳與推廣主任安德森(Mary Anderson)說，芝加哥50歲及以上的選民是參與投票最踴躍的族群，這也意味著他們的選票，將可能決定誰是下一任市長，她表示，候選人當務之急應該讓他們獲得做出選擇所需的所有信息。