我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登提名聯邦法官候選人 被憲法「基本問題」當場難倒

半月灣槍案目擊者：被害人爬起逃命 趙春利緊追再開槍

治安太差 近9成逾50歲選民考慮搬離芝城

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝市50歲及以上的選民，是參與投票最為踴躍的族群。(特派員黃惠玲／攝影)
芝市50歲及以上的選民，是參與投票最為踴躍的族群。(特派員黃惠玲／攝影)

樂齡會(AARP)伊利諾州分會發布一份新的調查報告指出，芝加哥地區50歲及以上的選民，有將近九成(88%)的人，在過去一年考慮過搬離芝城，去一個犯罪率較低且更安全的社區生活。

這項結果顯示了芝加哥長者的沮喪情緒，尤其是在社區安全、可負擔性以及基本服務的可獲得性方面，最讓50歲及以上的居民感到困擾，此份報告毫無疑問將在即將來臨的芝加哥市長選舉中帶來影響，有86％已經註冊選民的50歲及以上族群表示，他們將因此傾向在這屆市級選舉中參與投票

樂齡會伊州負責人拉金特(Philippe Largent)說，芝加哥的長者在這個城市沒有安全感，也很難承受通貨膨脹帶來的經濟壓力，在缺乏社區支持的情況下，他們幾乎無法保住自己的房子。

樂齡會針對芝市801名50歲及以上的註冊選民進行了訪問調查，藉此了解該群體的需求與願望。拉金特說，作為即將來臨市級選舉中最重要的投票群體，他們希望芝加哥市的市長候選人能夠聽到長者的心聲，並把他們的期待列為優先事項處理。

這項調查是在2022年11月2日到11月20日間進行，旨在評估芝加哥選民投票的關鍵議題，並確定選民希望該市下一任領導人解決問題的領域。

調查結果主要包括如下：

●解決犯罪與暴力問題，以及許多人在通貨膨脹中面臨的經濟壓力，列居芝城50歲及以上選民最希望市長落實的首要兩大工作，其中89％的表示，解決犯罪與暴力「非常重要」，72％的人表示，解決就業與經濟問題「非常重要」。

●四分之三(74%)的芝城該年齡族群選民，感覺芝加哥市的暴力事件正在增加，近半(44%)受訪者感覺芝加哥的經濟正在衰退。

●三分之一(35%)的人表示，他們的經濟能力難以跟上以前或比以往落後，23％的退休族群說，他們有點或非常擔心不得不重新頭入職場。

●至少有十分之七的受訪者說，候選人在替長者、殘障者以及低收入家庭提供基本服務方面的立場，將會對他們決定選擇哪一位參選者帶來很大影響，所謂基本服務包括高品質的醫療保健，方面安全的交通，以及可負擔的住房。

樂齡會伊州宣傳與推廣主任安德森(Mary Anderson)說，芝加哥50歲及以上的選民是參與投票最踴躍的族群，這也意味著他們的選票，將可能決定誰是下一任市長，她表示，候選人當務之急應該讓他們獲得做出選擇所需的所有信息。

芝加哥 投票 芝城

上一則

北卡兩黨官員拜年 齊聲肯定華人貢獻

下一則

賓州神父曾任摩納哥王室顧問 藏兒童色情照片判刑37個月

延伸閱讀

CBCAC拜年 促華裔耆老積極投票

CBCAC拜年 促華裔耆老積極投票
芝加哥市區租金微降 郊區仍持續強勁

芝加哥市區租金微降 郊區仍持續強勁
芝城大快活明爐燒味堪稱燒臘王　最新推出的鳳爪王更是食過翻尋味

芝城大快活明爐燒味堪稱燒臘王　最新推出的鳳爪王更是食過翻尋味
芝加哥首位華裔區長 籲11區選民同創歷史

芝加哥首位華裔區長 籲11區選民同創歷史
芝城黃氏宗親會婦女們 舉辦新春聚會

芝城黃氏宗親會婦女們 舉辦新春聚會
華埠不靖生意難做 芝城華商會聚焦治安

華埠不靖生意難做 芝城華商會聚焦治安

熱門新聞

一名被害婦女匯出3,500元，才警覺有詐。(ABC電視台)

受害婦女遍全美十州 她們散盡積蓄都只為一人

2023-01-19 18:56
德州州長艾伯特在就職演說上，提及未來在議會上的優先事項。（FOX 4）

盈餘超過300億 這位州長最大承諾：錢還給納稅人

2023-01-23 11:55
芝加哥伊大教職員從17日開始罷工，該校大學部2萬2000多名學生也因此無法上學。(芝伊大教職員聯合會臉書)

UIC教授罷工 2萬多學生無學可上 華生無奈想回課堂

2023-01-20 12:44
全美各州雞蛋價格日升月漲，有業者就推出雞隻租賃平台，自己養雞下蛋更省錢。（美聯社）

租一隻母雞回家下蛋 解蛋荒不開玩笑 德州人真的做

2023-01-18 20:39
社區民眾留言給被學生射致重傷的教師澤溫爾。美聯社

三度警告男孩有槍 受傷教職員將告公校

2023-01-25 12:24
CNN將於今年底之前永久遷離其位於亞特蘭大市中心的總部位址。(記者林昱瑄／攝影)

CNN總部 年底前遷出亞城市中心

2023-01-24 12:34

超人氣

更多 >
檢察官：趙春利接受詢問數小時 不帶感情描述犯案經過

檢察官：趙春利接受詢問數小時 不帶感情描述犯案經過
研究發現：多喝這5種天然蔬果汁 可延緩老化

研究發現：多喝這5種天然蔬果汁 可延緩老化
伊州理工學院中國生間諜案 法官重判監禁8年

伊州理工學院中國生間諜案 法官重判監禁8年
舞社屠殺案兇手 5年未去「舞星」目前獨身

舞社屠殺案兇手 5年未去「舞星」目前獨身
視頻首曝光 舞社槍響前3分鐘 眾人曼妙起舞瞬間變煉獄

視頻首曝光 舞社槍響前3分鐘 眾人曼妙起舞瞬間變煉獄