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趙玲芝律師事務所提供法律專業服務 成功率高 免費咨詢

本報芝加哥訊
趙玲芝律師提供法律專業服務，精誠服務，成功率高！
趙玲芝律師提供法律專業服務，精誠服務，成功率高！

位於芝加哥城區111 W. Jackson,Suite 1700的趙玲芝律師事務所 (Zhao & Associates,P.C.)，主要服務專案包括：精辦各類移民、移民入籍、移民訴訟、非移民案件、車禍事故、人身意外傷害、商業合同糾紛、非正常死亡、醫療事故、工傷事故、商品品質、公司成立、遺囑辦理、房地產買賣、合同，商業合同及買賣，交通罰單等及其他案件。趙玲芝律師具有出色的法庭辯論經驗，曾辦理多件賠償金額數百萬美元的民事及商業訴訟案件，所辦理的移民案件均獲得移民局批準，具有很高的成功率。

趙玲芝律師畢業于北京大學，並獲得密西根州立大學（Michigan State University）法學博士。趙律師在開辦自己的律師事務所之前，在美國大型律師事務所執業多年。她擁有伊利諾依州及聯邦法庭執照，為芝加哥律師協會及全美移民律師協會會員。10多年的專業實際操作，讓趙玲芝律師在其執業的各方面都有了豐富的經驗，她待人誠懇，熱忱，收費合理，深得客戶好評。

趙玲芝律師事務所將為客戶提供各類法律專業服務，如果您有任何法律方面的問題，請聯繫趙律師電話 312-925-2605 或者發郵件聯繫：Email:[email protected]。或預約前往趙玲芝律師事務所，地址：111 W.Jackson,Suite 1700，Chicago, IL 60604.聯系電話;312-925-2605.提供免費咨詢！

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