CBCAC拜年 促華裔耆老積極投票

華埠更好團結聯盟到芝英大廈向耆老送新春福袋，並邀請芝選委會到場介紹投票流程。(華埠更好團結聯盟提供)

華埠 更好團結聯盟(CBCAC)日前與88超市向樂宜居、芝英大廈等五處老年公寓，派送800多份新年福袋，除向耆老送上節日祝福，也分享了即將在2月28日舉行的市級選舉相關信息，並積極鼓勵華裔選民參與投票 。

華埠更好團結聯盟說，新年福袋裡有麵包、醬油、寓意吉祥的新春福字等，以及中英文選民手冊，聯盟相繼走訪了樂宜居、Archer Courts、Long Life、芝英大廈和Armour Square等五處老人公寓，並逐戶拜年、贈送福袋。

其中聯盟還安排了在樂宜居和芝英大廈舉行的選舉信息分享會，聯盟主任陳本恩向長者們介紹即將到來的芝加哥 市選舉相關信息，芝加哥選舉委員會中文外展專員劉珍也到場向長輩們展示了如何使用投票機，並派發了模擬選票，幫助老人家了解投票流程。

2月28日的市級選舉與社區居民息息相關，因為將選出芝加哥市市長以及華人聚居的11區區長等職務，其中11區為芝城第一個亞裔多數選區，目前參選區長人數多達七人，華埠更好團結聯盟26日晚間6時在培德中心三樓舉行該區區長論壇，陳本恩呼籲大家踴躍出席以了解各候選人的政見。

劉珍表示，1月26日起到選舉日之前，芝加哥52個提前投票站將陸續開放，選民可前往市中心的超級投票所或所在選區的票站提前投票，也可以通過申請郵寄選票或大選日投票的方式參與投票。

華埠更好團結聯盟致力通過公民教育、探討社會議題，與政策制定者溝通，以及動員社區，來加強華裔社區在大芝加哥地區的影響力。近年該機構在推動華埠圖書館、芝加哥選區重畫和華埠高中等議題方面，都有顯著貢獻，聯盟呼籲華裔一定要通過選票發出聲音，才能確保權益。