我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：過去6個月受夠了 中國有錢人加快移民計畫

高盛點名聖荷西等4城 恐重現2008房市崩盤

CBCAC拜年 促華裔耆老積極投票

特派員黃惠玲／芝加哥報導
華埠更好團結聯盟到芝英大廈向耆老送新春福袋，並邀請芝選委會到場介紹投票流程。(華埠更好團結聯盟提供)
華埠更好團結聯盟到芝英大廈向耆老送新春福袋，並邀請芝選委會到場介紹投票流程。(華埠更好團結聯盟提供)

華埠更好團結聯盟(CBCAC)日前與88超市向樂宜居、芝英大廈等五處老年公寓，派送800多份新年福袋，除向耆老送上節日祝福，也分享了即將在2月28日舉行的市級選舉相關信息，並積極鼓勵華裔選民參與投票

華埠更好團結聯盟說，新年福袋裡有麵包、醬油、寓意吉祥的新春福字等，以及中英文選民手冊，聯盟相繼走訪了樂宜居、Archer Courts、Long Life、芝英大廈和Armour Square等五處老人公寓，並逐戶拜年、贈送福袋。

其中聯盟還安排了在樂宜居和芝英大廈舉行的選舉信息分享會，聯盟主任陳本恩向長者們介紹即將到來的芝加哥市選舉相關信息，芝加哥選舉委員會中文外展專員劉珍也到場向長輩們展示了如何使用投票機，並派發了模擬選票，幫助老人家了解投票流程。

2月28日的市級選舉與社區居民息息相關，因為將選出芝加哥市市長以及華人聚居的11區區長等職務，其中11區為芝城第一個亞裔多數選區，目前參選區長人數多達七人，華埠更好團結聯盟26日晚間6時在培德中心三樓舉行該區區長論壇，陳本恩呼籲大家踴躍出席以了解各候選人的政見。

劉珍表示，1月26日起到選舉日之前，芝加哥52個提前投票站將陸續開放，選民可前往市中心的超級投票所或所在選區的票站提前投票，也可以通過申請郵寄選票或大選日投票的方式參與投票。

華埠更好團結聯盟致力通過公民教育、探討社會議題，與政策制定者溝通，以及動員社區，來加強華裔社區在大芝加哥地區的影響力。近年該機構在推動華埠圖書館、芝加哥選區重畫和華埠高中等議題方面，都有顯著貢獻，聯盟呼籲華裔一定要通過選票發出聲音，才能確保權益。

投票 華埠 芝加哥

上一則

費郡教育總監：公校未刻意延遲通知獎學金

下一則

維州、馬州近1/4高中生吸菸 高於全美平均

延伸閱讀

林青霞與2個影后拜年 笑稱：西施帶2個東方不敗

林青霞與2個影后拜年 笑稱：西施帶2個東方不敗
歐陽娜娜拜年漏寫Chinese 陸網友出征

歐陽娜娜拜年漏寫Chinese 陸網友出征
屋崙華埠舞獅迎市長 盛桃許願景：拆除遊民帳篷 促進企業發展

屋崙華埠舞獅迎市長 盛桃許願景：拆除遊民帳篷 促進企業發展
睽違兩年 華府華埠新春遊行盛大回歸

睽違兩年 華府華埠新春遊行盛大回歸
加州槍擊後 屋崙華埠新年巡遊 將加強安保警力

加州槍擊後 屋崙華埠新年巡遊 將加強安保警力
芝警局增派警力 確保華埠新年遊行安全

芝警局增派警力 確保華埠新年遊行安全

熱門新聞

一名被害婦女匯出3,500元，才警覺有詐。(ABC電視台)

受害婦女遍全美十州 她們散盡積蓄都只為一人

2023-01-19 18:56
全美各州雞蛋價格日升月漲，有業者就推出雞隻租賃平台，自己養雞下蛋更省錢。（美聯社）

租一隻母雞回家下蛋 解蛋荒不開玩笑 德州人真的做

2023-01-18 20:39
德州州長艾伯特在就職演說上，提及未來在議會上的優先事項。（FOX 4）

盈餘超過300億 這位州長最大承諾：錢還給納稅人

2023-01-23 11:55
芝加哥伊大教職員從17日開始罷工，該校大學部2萬2000多名學生也因此無法上學。(芝伊大教職員聯合會臉書)

UIC教授罷工 2萬多學生無學可上 華生無奈想回課堂

2023-01-20 12:44
2010年失蹤時，時年16歲的Ali Lowitzer。（KPRC）

13年累了 德州母親付月費維持失蹤女兒手機能通話

2023-01-18 18:17
監控攝影機顯示，企圖搶劫的華盛頓（站著），遭顧客開槍殺害。(休士頓警提供)

第一槍受保障 但是…餐館吃飯槍殺搶劫嫌犯 濫用自衛？

2023-01-17 14:27

超人氣

更多 >
老本不經花…100萬退休存款 這些州只能撐10-15年

老本不經花…100萬退休存款 這些州只能撐10-15年
槍案折射華人舞文化…孤獨男女渴求第二春 舞蹈社是社交聖地

槍案折射華人舞文化…孤獨男女渴求第二春 舞蹈社是社交聖地
槍案後 華爾街日報：亞洲人太多…華人很受傷

槍案後 華爾街日報：亞洲人太多…華人很受傷
華州槍擊案3人喪命 21歲槍手與母親通話後飲彈自盡

華州槍擊案3人喪命 21歲槍手與母親通話後飲彈自盡
殺豬盤騙局…紐約87歲翁280萬轉佛州女 賣房供其揮霍

殺豬盤騙局…紐約87歲翁280萬轉佛州女 賣房供其揮霍