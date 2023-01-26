CTA董事會通過 捷運、公車不漲價

CTA董事會通過新年度預算案，其中公車與捷運票價確定不會調漲。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥運輸局(CTA)董事會24日通過新年度18億預算 ，確定未來一年票價將不會調漲。該筆金額包括提高勞工成本3.5%，作為增聘車司機改善班次准點問題，此外，也增雇40位清潔人員，加強捷運 列車與車站的整潔衛生。

2023年預算除了不會調高現行單趟2.5元的搭乘費用外，也將維持推出折扣票，藉此吸引更多乘客回流，折扣票包括單日無限搭乘票5元，三天無限搭乘15元，七天票20元，還有30天月票75元。

新年度的預算比去年的17億略微高出1億元，其中並仰賴聯邦救濟基金揖注3億9000萬協助，彌補客流量仍低的CTA資金缺口。

CTA表示，新的預算將投資該全新的「滿足當下」(Meeting the Moment)計畫，此項目將針對大量乘客投訴的議題，包括服務不可靠、車子髒亂、搭乘不安全等，付諸行動解決。CTA總裁卡特(Dorval R. Carter)表示，將最大限度的利用預算，將芝城 公車與捷運系統現代化。

董事會當天也通過了CTA未來五年的資本改善計畫經費共34億，其中最重要的項目就是紅線捷運將延伸到130街；此外，所有車站無障礙化也包括在資本改善計畫中，主旨為將所有車站都安裝電梯或坡道，CTA說，全市捷運145個車站中，已經有103個達到無障礙標準。

其他資本計畫項目，還有擴大電動公車車隊、修建更多公車優先車道，以及修建與清理車站。