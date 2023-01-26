我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：過去6個月受夠了 中國有錢人加快移民計畫

高盛點名聖荷西等4城 恐重現2008房市崩盤

CTA董事會通過 捷運、公車不漲價

特派員黃惠玲／芝加哥報導
CTA董事會通過新年度預算案，其中公車與捷運票價確定不會調漲。(特派員黃惠玲／攝影)
CTA董事會通過新年度預算案，其中公車與捷運票價確定不會調漲。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥運輸局(CTA)董事會24日通過新年度18億預算，確定未來一年票價將不會調漲。該筆金額包括提高勞工成本3.5%，作為增聘車司機改善班次准點問題，此外，也增雇40位清潔人員，加強捷運列車與車站的整潔衛生。

2023年預算除了不會調高現行單趟2.5元的搭乘費用外，也將維持推出折扣票，藉此吸引更多乘客回流，折扣票包括單日無限搭乘票5元，三天無限搭乘15元，七天票20元，還有30天月票75元。

新年度的預算比去年的17億略微高出1億元，其中並仰賴聯邦救濟基金揖注3億9000萬協助，彌補客流量仍低的CTA資金缺口。

CTA表示，新的預算將投資該全新的「滿足當下」(Meeting the Moment)計畫，此項目將針對大量乘客投訴的議題，包括服務不可靠、車子髒亂、搭乘不安全等，付諸行動解決。CTA總裁卡特(Dorval R. Carter)表示，將最大限度的利用預算，將芝城公車與捷運系統現代化。

董事會當天也通過了CTA未來五年的資本改善計畫經費共34億，其中最重要的項目就是紅線捷運將延伸到130街；此外，所有車站無障礙化也包括在資本改善計畫中，主旨為將所有車站都安裝電梯或坡道，CTA說，全市捷運145個車站中，已經有103個達到無障礙標準。

其他資本計畫項目，還有擴大電動公車車隊、修建更多公車優先車道，以及修建與清理車站。

預算 捷運 芝城

上一則

美京中心會長李志翔 2/1交棒孫文影

下一則

費郡教育總監：公校未刻意延遲通知獎學金

延伸閱讀

共和黨想廢所得稅 國稅局想加營業稅…民主黨「稅」不安寧

共和黨想廢所得稅 國稅局想加營業稅…民主黨「稅」不安寧
批發價1打5.46元 去年12月蛋價創新高

批發價1打5.46元 去年12月蛋價創新高
廢所得稅改徵全國統一消費稅 眾院共和黨提案表決

廢所得稅改徵全國統一消費稅 眾院共和黨提案表決
國會暴亂殉職警遺族控川普教唆協助攻擊 求償千萬

國會暴亂殉職警遺族控川普教唆協助攻擊 求償千萬
NBA／莫蘭特聯手傑克森砍63分 灰熊拆穿魔術

NBA／莫蘭特聯手傑克森砍63分 灰熊拆穿魔術
2023年美消費科技支出 估減2.4%

2023年美消費科技支出 估減2.4%

熱門新聞

一名被害婦女匯出3,500元，才警覺有詐。(ABC電視台)

受害婦女遍全美十州 她們散盡積蓄都只為一人

2023-01-19 18:56
全美各州雞蛋價格日升月漲，有業者就推出雞隻租賃平台，自己養雞下蛋更省錢。（美聯社）

租一隻母雞回家下蛋 解蛋荒不開玩笑 德州人真的做

2023-01-18 20:39
德州州長艾伯特在就職演說上，提及未來在議會上的優先事項。（FOX 4）

盈餘超過300億 這位州長最大承諾：錢還給納稅人

2023-01-23 11:55
芝加哥伊大教職員從17日開始罷工，該校大學部2萬2000多名學生也因此無法上學。(芝伊大教職員聯合會臉書)

UIC教授罷工 2萬多學生無學可上 華生無奈想回課堂

2023-01-20 12:44
2010年失蹤時，時年16歲的Ali Lowitzer。（KPRC）

13年累了 德州母親付月費維持失蹤女兒手機能通話

2023-01-18 18:17
監控攝影機顯示，企圖搶劫的華盛頓（站著），遭顧客開槍殺害。(休士頓警提供)

第一槍受保障 但是…餐館吃飯槍殺搶劫嫌犯 濫用自衛？

2023-01-17 14:27

超人氣

更多 >
老本不經花…100萬退休存款 這些州只能撐10-15年

老本不經花…100萬退休存款 這些州只能撐10-15年
槍案折射華人舞文化…孤獨男女渴求第二春 舞蹈社是社交聖地

槍案折射華人舞文化…孤獨男女渴求第二春 舞蹈社是社交聖地
槍案後 華爾街日報：亞洲人太多…華人很受傷

槍案後 華爾街日報：亞洲人太多…華人很受傷
華州槍擊案3人喪命 21歲槍手與母親通話後飲彈自盡

華州槍擊案3人喪命 21歲槍手與母親通話後飲彈自盡
殺豬盤騙局…紐約87歲翁280萬轉佛州女 賣房供其揮霍

殺豬盤騙局…紐約87歲翁280萬轉佛州女 賣房供其揮霍