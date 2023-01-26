明州台鄉會 歡樂歌舞迎新春

明尼蘇達州台灣同鄉會的春節新年活動，雙城中文學校的三到六年級小朋友表演舞龍與打鼓，活力十足跑遍全場，贏得觀眾的熱烈掌聲。(記者陳曼玲╱攝影)

明尼蘇達州台灣同鄉會日前在明尼蘇達大學學生活動中心舉辦農曆春節晚會，吸引170多位鄉親熱情參與，大家互賀新年，享受異鄉難得的年味。

義工何岱芸、程嘉璿、洪筠婷、林艾芊、曾秋蓮、劉如芳、高婕、謝大洋合力推出兔子摺紙和氣球，還有刻蘿蔔燈、製作紙燈籠、套圈圈、寫書法、彈珠台、扯鈴等遊戲攤位，讓大人小孩都玩得不亦樂乎。

由鄔元庚老師指導雙城中文學校的三到六年級小朋友表演舞龍與打鼓，活力十足跑遍全場，贏得觀眾的熱烈掌聲，另外還有六年級的蔡雨恆表演鏗鏘有力的大鼓。

平時擔任全職精算師工作的蔡孟儒，業餘時間還兼任倫巴舞老師，她帶領12個小朋友的「妙妙妙舞」，青春活潑載歌載舞。她另外又率領6位明大台灣學生會的同學一起跳倫巴熱舞，活力四射叫大人小孩都目不轉睛。

蔡孟儒(右一)率領6位明大台灣學生會的同學一起跳倫巴熱舞，活力四射叫大人小孩都目不轉睛。(記者陳曼玲╱攝影)

主持人王宗明準備許多猜燈謎與猜地名的遊戲，觀眾踴躍搶答，發給猜中的人紅包，另有豐富抽獎的獎品，讓現場一片喜氣洋洋。

會長鄭光生報告同鄉會將多由義工擔任活動職務，並歡迎更多年輕新血加入聯絡在明州 的台灣社群 ，並預告即將由台來美表演的台灣傳統周活動。

上個月才從台灣赴任的芝加哥 華僑文教服務中心主任蔡季穎，以及駐芝加哥台北經濟文化辦事處副領事林家銘，專程從芝加哥開車到明州參與活動，並轉達處長姜森與僑務委員長童振源的祝賀，他們一致感謝明州台灣同鄉會不遺餘力舉辦活動聯絡台美友誼。蔡季穎說，台美關係友好，台灣社會安全又便利，歡迎僑民回台旅遊，他也推廣僑民申請ｉ橋卡，回台時即可享受各項優惠。