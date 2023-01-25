新一波風雪報到 氣象局預估芝今將下雪數吋

往年此時芝城已經平均降雪超過17吋，今年同期卻僅下雪6.2吋。(本報檔案照片)

氣象預報指出，新一波冬季風雪到來，估計在25日當天於大芝加哥 部分地區將降下好幾吋積雪。

國家氣象局24日發布「冬季氣候警告」(Winter Weather Advisory)，時間到25日傍晚6時為止，影響伊州郡縣包括威爾、葛郎迪(Grundy)、肯卡其(Kankakee)、肯德爾(Kendall)、拉謝爾(La Salle)、利勿斯頓(Livingsotn)、南庫克等，此外，印第安納州的傑斯波(Jasper)、湖郡、牛頓(Newton)、波特(Porter)等郡也在風雪警告範圍內。

芝加哥ABC電視台氣象專家巴特勒(Tracy Butler)說，上述地區可能會降雪 3到4吋，部分地帶最高可能積雪5吋，至於沒有在警告範圍內的地區，也可能會看到1到2吋的降雪。

預估雪量累積最高時段為25日上午6時到11時，下午到傍晚雪勢會逐漸減小。

事實上，芝城 1月份前三周寫下有史以來第三溫暖的同期氣溫，降雪量更遠遠低於往年平均，到目前為止，芝加哥今年入冬以來降雪量只有6.2吋，往年此時的平均降雪量已經有17.3吋，這意味著2022-2023年冬季，只達到往年平均降雪量的三分之一。