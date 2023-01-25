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芝警局增派警力 確保華埠新年遊行安全

特派員黃惠玲／芝加哥報導

芝加哥警局23日宣布，29日在南華埠舉行的農曆新年遊行將增加警力。此前加州洛杉磯地區一座舞廳發生了大規模槍擊事件，造成11人死亡，而案發地點及附近都正好推出新年慶祝活動。

芝警局發出聲明說，雖然芝加哥並沒有收到任何可能暴力事件的情報，但警方會加強此間農曆新年慶祝活動的安全，提高警察在這些活動中的能見度與存在感。

遊行組織者華埠活動委員會創辦人李雙振說，警方告知他，遊行當天會高度戒備，他也提到，主辦方也會增加聘雇額外保安確保安全。

華埠治安互助隊表示，九分局局長傑洛米電話告知互助隊會在遊行期間加派警力與情報人員，互助隊也會有成員加入群眾，隨時掌握任何異常人事物。

29日下午1時舉行的華埠新年遊行，是疫情爆發後第一次重新舉辦，25區區長盧漢士(Sigcho-Lopez)說，他已經跟社區領導人討論了遊行安全問題，社區成員與警方合作制訂了安全計畫，「我們對活動安全充滿信心，希望大家踴躍參加」。

11區區長李惠華說，社區安全是她的首要任務，身為包括華埠在內的區長，她會爭取更多資源確保社區安全。

針對加州連續兩起大規模華人社區槍擊案，可能對華人社區造成一定程度的心理衝擊，美中亞裔健康協會心理健康中心主任普瑞克(Allison Pracht)對此表示，該中心隨時可以提供這類的危機管理服務，美亞也與社區合作夥伴密切合作，「只要有需要，歡迎到美亞心理健康中心諮詢」。

遊行 華埠 加州

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