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芝加哥首位華裔區長 籲11區選民同創歷史

特派員黃惠玲／芝加哥報導
11區區長李惠華(前右七)積極爭取華裔選民支持。(特派員黃惠玲／攝影)
11區區長李惠華(前右七)積極爭取華裔選民支持。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥11區區長李惠華19日在橋港區舉行募款餐會，她向支持者表示，去年她成為芝加哥185年來第一位華裔區長，同時11區經重畫也成為芝城第一個亞裔多數選區，這些都是華人百年來值得驕傲的里程碑，她邀請選民在2月底的市級選舉，一起再創歷史，讓她成為第一個連任的華裔區長。

募款餐會在3500 S. Morgan舉行，包括庫克郡委員會委員戴利(John Daley)、美中餐飲協會鄭時坦、芝城華商會董事長倪舉凌、美中亞裔健康協會劉紅、華埠治安會黃暉、伊州 州務卿亞裔顧問委員會主席馬森柱、美中餐飲業聯合會胡曉軍等人，都出席支持。

她說，在過去幾個月時間，她深刻了解到11區的族裔及文化多元，也看到華裔勤奮努力的成就，而所以促使她積極爭取連任，是因為她發現自己可以為社區做更多貢獻，包括正在進行的好斯提特街(Halsted St.)商業發展前景可期，尤其目前廢棄劇院拉莫瓦(Ramova)的整建，可望在明年年中完工，這項計畫花費高達3500萬的工程，將替好斯提特街帶來全新商機。

她說，如果連任成功，她會仔細聆聽社區意見，對11區未來10年的發展，做出最好的規畫。李惠華說，要實現遠景目標，要仰賴11區的每位居民共同努力，特別要該區所有華裔選民在2月28日的選舉中投她一票，「11區不是我一個人的區，是屬於每個區居民的區」。

李惠華去年3月由芝加哥市市長萊特福特指派接任因貪腐下台的前區長唐信職位，這次她爭取連任提出的三大政見，包括加強警民合作、鄰里守望相助以改善治安；爭取興建一所華埠社區高中；推動11區的基礎設備的發展、促進小企業繁榮。多位李惠華的支持者，也紛紛致詞肯定。

有關李惠華進一步信息，可查詢：votenicolelee.com。

李惠華(右五)積極爭取華裔選民支持。(特派員黃惠玲／攝影)
李惠華(右五)積極爭取華裔選民支持。(特派員黃惠玲／攝影)
李惠華(左四)積極爭取華裔選民支持。(特派員黃惠玲／攝影)
李惠華(左四)積極爭取華裔選民支持。(特派員黃惠玲／攝影)

華裔 亞裔 芝加哥

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