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全國各地的亞洲品牌透過為 St. Jude Children's Research Hospital 舉辦活動慶賀兔年

本報芝加哥訊
全國各地的亞洲品牌透過為 St. Jude Children's Research Hospital 舉辦活動慶賀兔年。
全國各地的亞洲品牌透過為 St. Jude Children's Research Hospital 舉辦活動慶賀兔年。

全新 Topia 虛擬世界在此農曆新年將各支持者、企業家和有影響力的人與 St. Jude使命聯繫起來。

今年農曆新年，美國各地的亞裔企業將共同支持 St. Jude Children's Research Hospital®，該醫院致力於改善全球兒童癌症和其他危及生命的疾病之治療和存活率。

品牌合作夥伴，例如 Fly By Jing、 Popadelics、 Alaskan Salmon Company、 Munchrooms、 Neuro、 Power Up Foods、 Ting's Chips、 Uproot Teas、 Wild Orchard Regenerative Teas 和 Yai's Thai會在節日期間將部分銷售額捐贈給 St. Jude。透過這樣做，這些品牌的創始人及其客戶就是在幫助加快擴大 St. Jude 使命的全球影響力： Finding cures. Saving children.®( 尋找治療方法。挽救兒童生命。)

Kent Yoshimura 是 St. Jude 長期合作夥伴 Neuro 的聯合創始人，該公司生產 Neuro Gum 和 Neuro Mints。「St. Jude 是我們有機會合作的最非凡的組織之一。」Yoshimura 說道。「這就是 St. Jude 和 Neuro 共同努力的目標—改善我們周圍人的生活。對 Neuro 來說，重要的是做更多的事情，不僅僅局限於我們創造的產品，還要有所回饋。」

今年 一月初，在洛杉磯和紐約的活動中，亞洲品牌領袖齊聚一堂，慶祝農曆新年，並表達對 St. Jude 使命的支持。

「我們很榮幸在今年農曆新年與 St. Jude 合作。」Popadelics Crunchy Mushroom Chips 的母公司 Fun-Gal Snacks 的聯合創始人兼執行長 Marilyn Yang 說道。「紐約和洛杉磯的活動是啟動這次宣傳活動的好方式。我很喜歡，這不僅傳播了 St. Jude 的認識，而且還能把更廣泛的亞太社區及其支持者聚集在一起慶祝節日！」

透過 Topia 開發的虛擬 St. Jude 農曆新年體驗，各地的社區都可以與 St. Jude 一起慶祝兔年。在這個虛擬平臺上，訪客可以玩麻將等遊戲、傾聽 St. Jude 患者 Maelin-Kate、Calvin、Max 和 Aspen 的故事、嘗試新菜譜、觀看來自亞洲各地的舞蹈表演，包括農曆新年的一個節日標誌 - 舞獅。

瀏覽 stjude.org/donate 為 St. Jude 家庭在農曆新年帶來更多的歡樂和好運。

關於 St. Jude Children's Research Hospital®

St. Jude Children's Research Hospital 引領全球瞭解、治療和戰勝兒童期癌症及其他危及生命疾病的道路。它的目的明確：尋找治療方法。挽救兒童生命。® 它是 National Cancer Institute（國家癌症研究所）唯一指定的專用於兒童的綜合癌症中心。St. Jude 在 1962 年開業時，兒童癌症被認為是不治之症。從那時起，St. Jude 幫助將總生存率從 20% 提高到 80% 以上，而且這種努力將繼續，直到消除兒童癌症死亡率為止。St. Jude 分享其在幫助世界各地當地醫院和癌症中心的醫生和研究人員為更多兒童提高治療和護理品質方面所取得的突破。感謝捐贈者的慷慨，患者家庭無需支付 St. Jude 的治療、旅行、住宿或食物費用，讓其能專注於幫助孩子們存活。請瀏覽  St. Jude Inspire 探索 St Jude 充滿希望、力量、關愛與愛心的極具感染力的故事。透過在 stjude.org 捐贈、在 Facebook 上為 St. Jude 按讚、在 Twitter、Instagram、 LinkedIn 和 TikTok 上關注 St. Jude，並訂閱 YouTube 頻道來支持 St. Jude 使命。

癌症 洛杉磯 亞裔

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