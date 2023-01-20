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彭博：荷、日1月底將加入美國圍堵中國晶片行列

芝城活動看板╱除夕、初一賀年活動 熱鬧登場

黃惠玲

中華才藝協會新春活動

●中華才藝協會新春系列活動展開，將在21日下午1時30分至2時10分及22日下午1時30分，於富地博物館(Field Museum)表演舞獅、中國民樂演奏、製作燈籠。28日中午12時至下午5時，在海軍碼頭的AON Grand Ballroom舉行歡慶兔年活動，節目包括音樂家、舞蹈家演出。2月5日中午12時到下午4時，在芝加哥文化中心(Culture Center Preston Bradley Hall)也有慶祝春節免費活動，包括舞獅表演、書法示範、傳統小吃等。

太古廣場1/21新年慶祝會

●聯豐集團、太古廣場、香港超市將在21日中午12時在芝加哥西郊太古廣場聯合舉辦農曆新年慶祝會。地址：4334 E. New York St., Aurora, IL 60504。

麥金利公園2/4元宵廟會

●由芝加哥人民藝術團、美亞健康協會、芝加哥公園管理局聯合主辦的元宵廟會，將在2月4日中午到下午3時，於麥金利公園體育館(McKinley Park，39th 夾Western Ave.)禮堂舉行。活動免費入場，現場將有做元宵、古箏、茶藝、書法、剪紙、做燈籠等體驗，還有抽獎、發紅包及文藝演出。

芝加哥 書法 博物館

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