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華埠不靖生意難做 芝城華商會聚焦治安

特派員黃惠玲／芝加哥報導
華商會會長李建明(右一)表示，新年將聚焦華埠安全，他及華商會董事長倪舉凌(左五)出席兔年郵票揭幕。(特派員黃惠玲／攝影)
華商會會長李建明(右一)表示，新年將聚焦華埠安全，他及華商會董事長倪舉凌(左五)出席兔年郵票揭幕。(特派員黃惠玲／攝影)

芝城華商會會長李建明在19日舉行的春節餐會中表示，新的一年，「改善治安」為華商會重中之重的工作，他說，華埠不安全就沒辦法做生意，經過商會積極爭取，芝警局今年開始，每天入夜後就會在「天下為公」牌樓下，派出一輛警車駐守，此外，商會也正在規畫推出配槍警衛巡邏，強化華埠安全。

李建明表示，治安問題已經對商家、居民造成相當大的影響，經商會多次與芝加哥警局及第九警分局進行會議後，從去年11月11日起，每周五、周六晚間7時到隔天凌晨1時間，增派一輛警車固定駐守在「天下為公」牌樓下，而從今年起每晚都有警車駐守，大幅增加服務時間。

華商會董事齊祝新年萬事如意。(特派員黃惠玲／攝影)
華商會董事齊祝新年萬事如意。(特派員黃惠玲／攝影)

李建明說，希望最終達到24小時都有警車駐守華埠的長期目標，此外，華商會正在研擬安排配槍警衛巡邏，未來一個月可望有新的消息公布，他重申，華埠不安全，就沒有辦法做生意，經濟也沒辦法發展。

至於華埠停車問題方面，透過商會協調，華埠停車場已經逐漸減少月租車位，而把更多的位子留給消費者使用；此外，未來幾個月華商會還會推出停車場專用小程序app，遊客及民眾在進出停車場時，只要掃描code即可，不再需要當場使用信用卡付費，有效解決停車場出入口排隊堵車情形。

伊州聯邦眾議員賈西亞(左四)出席了華商會春節餐會。(特派員黃惠玲／攝影)
伊州聯邦眾議員賈西亞(左四)出席了華商會春節餐會。(特派員黃惠玲／攝影)

他也提到，華商會也準備推出一個商業平台，讓商戶有更多賺錢機會，敬請會員期待。

當天美國郵政總局出席了新春餐會，並介紹新出爐的兔年郵票，郵政總局芝加哥區執行郵政長莫羅(Jewel Morrow)表示，農曆春節是許多亞裔彰顯並傳承文化的節日，今年是12生肖中的兔年，也象徵著優雅、仁慈和善良，郵局在過去30年間，每年都會會發行生肖郵票，也為弘揚亞洲文化盡份心力。她也提到，郵局亞裔工作人員多達4萬9000個，在全部郵局人員中占了8％，為郵局不可或缺的組成份子。

華商會董事長倪舉凌也歡迎角逐芝加哥市市長的現任聯邦眾議員葛西亞(Jesus "Chuy" Garcia)、24區州眾議員馬靜儀、11區區長李惠華等人與會，並齊向大家送上新年祝福。

華埠 美國郵政 芝加哥

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