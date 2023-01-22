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芝城大快活明爐燒味堪稱燒臘王　最新推出的鳳爪王更是食過翻尋味

本報芝加哥訊
大快活明爐燒鴨/燒腩仔/化皮乳豬皮脆肉嫩了得，最新推出的鳳爪王更是食過翻尋味！
大快活明爐燒鴨/燒腩仔/化皮乳豬皮脆肉嫩了得，最新推出的鳳爪王更是食過翻尋味！

地址位于221. S. 22nd PL Chicago, IL 60616 的大快活燒臘店（Happy Mart）推出的各式明爐秘制燒味、鹵味、熟食及外賣飯盒等平、靚、正供應街坊。林老板特別推薦賓客喜歡的明爐燒鴨/澳門燒腩仔，還有化皮乳豬（需預訂）等皮脆肉嫩燒味堪稱燒臘王。該燒臘店還有美味留齒的蜜汁梅肉叉、燒排骨、桂花鹽水鴨、貴妃走地雞、鼓油雞等鹵味樣樣精製，款款鮮美。近日最新推出的鳳爪王更是食過翻尋味，歡迎大家前往一試！大快活燒臘店林老闆表示，除鳳爪王，將陸續推出新菜包括：白灼金錢片、紅燒陳皮金錢片、柱候蹦砂腩、清湯牛白腩等

大快活最新推出的鳳爪王是使用傳統方法祕製豉汁精製而成，味道和口感極佳，入口即化，價格平、靚、正，歡迎光臨大快活！除明爐燒味外，大快活的鹵味/熟食還包括鹵水豬大腸、麻辣豬耳仔、白云豬手、白云鳳爪、鹵水鴨掌亦、鹵豬肚等。有著主理粵菜三十年堪稱廚神的榮大師傅主理的各式飯盒小炒更是錦上添花，味道鮮美！大快活燒臘/熟食/外賣飯盒等美食老少咸宜，是您最佳的選擇！所有美食方便快捷，健康衛生。店門口有15分鐘泊車位，也可先致電：(312)235-2702 訂餐。

美食 澳門

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