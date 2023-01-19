我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林書豪曾爆出緋聞女友除了吳謹言還有她 原來早已婚

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太祕密完婚

密西根人文會1月22日瓦拉河濱公園慶春節

密西根州訊

底特律河濱保護組織(Detroit Riverfront Conservancy)與密西根人文協會將在大年初一的22日下午1時到4時，在底特律瓦拉河濱公園合作推出慶新年活動，當天將有精彩舞龍、舞獅，還有機會領取元宵燈籠，希望大家踴躍出席這場免費新春慶典。

密西根人文協會表示，當天的戶外活動有舞獅、舞龍、國樂表演，室內活動包括書法撰寫中文名，贈送內有吉祥籤的紅包，還可以打卡領取精美元宵燈籠等。

底特律河濱保護組織為非營利組織，主旨為打造底特律國際河濱成美麗安全的世界一流的勝地。今日美國(USA Today)去年曾將底特律河邊走廊(Detroit River Walk)列為全美國最佳之一。

除了參加熱鬧春節活動外，與會者可以趁機欣賞瓦拉河濱公園優美風景，該公園可直接眺望對岸加拿大的溫莎市，左邊挨著的是貝厘島(Belle Isle)，右邊可見雄偉壯觀的大使橋(Ambassador Bridge)。

密西根人文協會(詳情可查：mitaiaa.weebly.com)成立於2002年，致力密西根州居民及台灣居民的文化交流。22日的活動邀請了賀婉青領軍的密西根舞獅隊，及南密中文學校校長李昌鋼、FASC老師陳青青帶領的舞龍隊，還有鄭謀驥指導的國樂團演出。

瓦拉河濱公園地址：Robert C. Valade Park, 2670 Atwater Street, Detroit 48207) ，附近有兩處免費大型停車場。

密西根州 加拿大 書法

上一則

德州人語／年輕人的覺醒

下一則

賓州木櫃廠電腦中毒 生產、交貨停擺暫解雇500工人

延伸閱讀

廣州逾85%染疫 進入尾聲 上海過感染高峰

廣州逾85%染疫 進入尾聲 上海過感染高峰
市議會疫後首慶春節 催生放假

市議會疫後首慶春節 催生放假
河北多地農村停氣問題解決 春節期間正常供應天然氣

河北多地農村停氣問題解決 春節期間正常供應天然氣
亞城看板／亞城客鄉會 1．28春節餐會

亞城看板／亞城客鄉會 1．28春節餐會
美南山東同鄉會 1月23日邀僑胞慶春節

美南山東同鄉會 1月23日邀僑胞慶春節
聖蓋博希爾頓 春節自助式午餐

聖蓋博希爾頓 春節自助式午餐

熱門新聞

迪庫斯和迪亞斯新婚4個月，經常上傳恩愛照片。（取材自臉書）

德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看

2023-01-15 09:19
休士頓一名20歲男子，好心讓四名女子搭便車卻遭兩名持槍男子意圖打劫。圖為示意圖，非當事人。(Pexels)

凌晨讓4女搭便車…好心男慘遭洗劫還中槍

2023-01-14 11:03
監控攝影機顯示，企圖搶劫的華盛頓（站著），遭顧客開槍殺害。(休士頓警提供)

第一槍受保障 但是…餐館吃飯槍殺搶劫嫌犯 濫用自衛？

2023-01-17 14:27
阿州奧本謀殺案的兩位宣家遺孤。(親友提供)

華人遺孤成「阿州資產」 親友竟無探視權 斥法官惡魔行徑

2023-01-13 11:39
中共退役將軍，在德州空軍基地附近購買超過13萬英畝的土地，引起當地民代警覺。(Laughlin Air Force Base臉書)

中共退將在美空軍基地旁大手筆購地 德州佬很不爽

2023-01-16 19:40
華府教師安德森(Keenan Anderson)近日到加州探親，因一起車禍和涉嫌酒後駕車，被洛杉磯警方攔下時拒捕，隨後被警察電擊數次，最終在醫院心臟驟停去世。圖取自影片截圖

華府教師拒捕 遭洛杉磯警方電擊數次致死

2023-01-13 15:12

超人氣

更多 >
3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了

3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了
看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑

看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑
怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞

怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞
紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多

紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多
林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚