密西根人文會1月22日瓦拉河濱公園慶春節

底特律河濱保護組織(Detroit Riverfront Conservancy)與密西根人文協會將在大年初一的22日下午1時到4時，在底特律瓦拉河濱公園合作推出慶新年活動，當天將有精彩舞龍、舞獅，還有機會領取元宵燈籠，希望大家踴躍出席這場免費新春慶典。

密西根人文協會表示，當天的戶外活動有舞獅、舞龍、國樂表演，室內活動包括書法 撰寫中文名，贈送內有吉祥籤的紅包，還可以打卡領取精美元宵燈籠等。

底特律河濱保護組織為非營利組織，主旨為打造底特律國際河濱成美麗安全的世界一流的勝地。今日美國(USA Today)去年曾將底特律河邊走廊(Detroit River Walk)列為全美國最佳之一。

除了參加熱鬧春節活動外，與會者可以趁機欣賞瓦拉河濱公園優美風景，該公園可直接眺望對岸加拿大 的溫莎市，左邊挨著的是貝厘島(Belle Isle)，右邊可見雄偉壯觀的大使橋(Ambassador Bridge)。

密西根人文協會(詳情可查：mitaiaa.weebly.com)成立於2002年，致力密西根州 居民及台灣居民的文化交流。22日的活動邀請了賀婉青領軍的密西根舞獅隊，及南密中文學校校長李昌鋼、FASC老師陳青青帶領的舞龍隊，還有鄭謀驥指導的國樂團演出。

瓦拉河濱公園地址：Robert C. Valade Park, 2670 Atwater Street, Detroit 48207) ，附近有兩處免費大型停車場。