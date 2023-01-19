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避物價漲影響出席 芝新年晚會賠本售票

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥僑學界新年晚會籌備會總辦事孫序彰(前左五)希望大家踴躍購票。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥僑學界新年晚會籌備會總辦事孫序彰(前左五)希望大家踴躍購票。(特派員黃惠玲／攝影)

第39屆大芝加哥僑學各界新年晚會籌備會日前在北華埠舉行最後一次會議，總幹事孫序彰表示，今年物價飛漲，但為讓大家有機會參與慶賀兔年傳統，大部分門票價格都「不惜血本」，他邀請各界踴躍購票出席2月11日在芝市中心希爾頓大酒店(Hilton Hotel)舉行的活動。

當天包括三位籌備會副主席袁立平、李源石、曾賢棟，以及駐芝加哥台北經濟文化辦事處副組長黃奕龍、芝加哥僑教中心主任蔡季穎與副主任黃仕聰等人都到場與會。

剛到任芝城的蔡季穎感謝籌備會的辛勤付出；黃奕龍提到，今年駐芝台北經文處處長姜森更邀請了包括鴻海等中西部重要台商出席新年晚會。

孫序彰說，僑學界新年晚會全盛時期出席人數達1700人，疫情前參加人數大概約800人，前年因疫情停辦一年後，去年重新推出，但因仍籠罩疫情陰影，與會掉到400人，他希望今年能夠有550人參加。

他也提到，物價飛漲，今年酒店費用調高一倍，每名參加者的成本因此漲到123.85元，換句話說，目前晚會門票分成100元、120元及180元，其中100元及120元的入場劵都是賠本銷售，孫序彰說，希望從廣告贊助及摸彩券銷售等方面，彌補門票賠售的部分。

當天也公布了摸彩大獎，包括返台機票、Poter航空四張機票等，獎品豐富。

今年演出壓軸為來自台灣有「小費玉清」之稱的李泳杰，節目精彩可期，相關購票信息，可電洽徐曙明 (630) 808-2806，或查詢官網：chineseunity.org

疫情 芝加哥 華埠

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