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芝加哥市長論壇 8出席候選人：治安為首務

特派員黃惠玲／芝加哥報導
賈西亞(由左至右)、葛林恩、強森、金恩、萊特福特、索以爾、瓦拉斯、威爾森共八位芝加哥市長候選人出席論壇。(特派員黃惠玲／攝影)
賈西亞(由左至右)、葛林恩、強森、金恩、萊特福特、索以爾、瓦拉斯、威爾森共八位芝加哥市長候選人出席論壇。(特派員黃惠玲／攝影)

八名芝加哥市市長候選人日前出席「芝加哥婦女行動聯盟」(Chicago Women Take Action Alliance)主辦的競選論壇，參選人針對治安、教育、遊民、住房、墮胎等提出主張與相應措施，其中涉及「公共安全」的治安部分，一致被在場候選人列為市政首要任務。

參選新一屆市長選舉的九名候選人中，除了州眾議員巴克納(Kam Buckner)未到場外，其他包括聯邦眾議員賈西亞(Jesus "Chuy" Garcia)、社會活動家葛林恩(Ja'Mal Green)、庫克郡委員會委員強森(Brandon Johnson)、第3區區長金恩(Sophia King)、芝加哥市市長萊特福特、第6區區長索以爾(Roderick Sawyer)、前芝加哥公校系統總監瓦拉斯(Paul Vallas)、企業家威爾森(Willie Wilson)都參加了該場論壇。

在治安方面，金恩說，犯罪是芝加哥名列前三的重要議題，她主張增加數百萬經費進行暴力防範；賈西亞說，芝警必須進行現代化改造，成為最專業隊伍，因此他將全面執行警察改革培訓，落實現行政策，例如執行警察使用武力的規定。

瓦拉斯與索以爾則提到芝加哥必須強化應對性別暴力(gender-based violence)，他們主張為每個社區中處於危險的婦女提供安置。強森則提到自己居住的房子門窗，都要加上防彈裝置，治安惡化由此可見。威爾森說他兒子20歲時就是喪生槍口，他主張聚焦逮捕罪犯，而非對警察實施限制。

在學校教育方面，索以爾表示，過去三年，芝加哥公校的成本至少已提高了60％，但入學率卻下降了9％，他主張優先解決這兩者間的失衡。

被視為萊特福特連任最大威脅的賈西亞說，公校經費主要來自市民的房地產稅，而學校成本不斷增加，但不應該轉嫁給已經負擔沉重的屋主，他說，如當選將加強與州府、聯邦等相關機構的協調，在「不增地稅」的基礎上，改從其他方面取得資金。

萊特福特表示，確保公校經費，必須讓每一位州議員能夠了解保障學校系統資金充分是他們的工作義務之一。

芝加哥市市長選舉將在2月28日舉行，目前九位候選人中，如果沒有人得票超過50%的話，那麼前兩名得票最高者，將參加4月4日舉行的第二輪決選。

芝加哥 公校 警察

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