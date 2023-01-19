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芝暖冬告一段落 除夕與大年初一將跌回30多度

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝城16日晚間9時左右，氣溫出現華氏49度(圖中紅框)的和暖天氣。(特派員黃惠玲／攝影)
芝城16日晚間9時左右，氣溫出現華氏49度(圖中紅框)的和暖天氣。(特派員黃惠玲／攝影)

連續10多天高於同期均溫的和暖天氣，讓許多芝加哥人幾乎忘了嚴寒冬天的存在，不過，氣象專家表示，持續一陣子的暖冬天氣將從這個周末開始，降到更吻合當地往年的冬季寒冷氣溫，預測每天最高溫會跌到華氏30到35度。

國家氣象局氣象專家佩特(Jack Petr)表示，芝城今年冬天異常溫暖，到16日為止，芝加哥入冬以來的氣溫，已與該市史上排名第四的冬季高溫紀錄相同。

根據紀錄，16日午夜的氣溫一度爬升到華氏50度，17日白天最高溫也有41度，彼特說，18日、19日的高溫會繼續維持在40多度，不過，伊州靠近威斯康辛州的邊界地區將有機會下雪。

1月份到16日為止，芝加哥平均氣溫為36.6度，比往年同期均溫高出10.9度，佩特表示，距離芝城約一小時的洛克福德(Roakford)，本月也出現類似創紀錄的溫暖。

他說，現在判斷今年冬天異常高溫是否與全球暖化有關，仍為時過早，但值得注意的芝城12月底的積雪融化後，氣溫並沒有因此下降。他指出，芝加哥近期的暖和天氣，是因為高空噴氣流的方向，同樣的氣象路線為加州今年冬天帶來異常惡劣天氣。

芝加哥正接近每年最冷的1月23日，佩特說，持續的寒冷天氣仍可能在今冬襲擊芝城。

佩特預測，本周末氣溫將降到更吻合當地往年同期紀錄，最高溫不到35度，他說，芝城冬季嚴寒低溫並非罕見，周末的溫度與以往相比肯定不是太冷，但因為過去10多天大家習慣了暖和天氣，因此周末反而會感覺冷得多。

氣候預測中心(Climate Prediction Center)預計，本月底的氣溫有大約五成機率會低於往年同期水平，不過很難預料會到多冷，佩特補充說，應該不會出現顯著的嚴寒，但也不會有明顯的溫暖。

此外，1月下半月與2月期間，不排除下雪的可能性，「我們還有很長的冬天要走」，佩特說。

高溫 芝城 芝加哥

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