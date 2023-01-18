趙建僑社拜年 華聯會吳灝率隊歡迎

華聯會主席吳灝(前左五)、理事長鄭征(前左七)等人，熱烈歡迎駐芝中領館總領事趙建(前左六)到華聯會拜年。(特派員黃惠玲／攝影)

中國駐芝加哥總領事館總領事趙建16日到芝加哥華僑華人 聯合會等華社僑團拜年，這不僅是該活動因疫情 停辦三年後的首度恢復舉辦，也是前陣子華聯會內部意見不同引發爭議落幕後，由新任主席吳灝主持的第一場活動。

華聯會主席吳灝、理事長鄭征、名譽主席汪興當天都出席了這場拜年，吳灝首先代表華聯會對總領館一行的到來表示熱烈歡迎和衷心感謝，他說，「我們都是血濃於水炎黃子孫的一家人」，非常高興總領事趙建送來祖國親切慰問以及對海外華人的關懷，他也稱華聯會是團結友愛的團體。

趙建首先代表總領館祝福大家新春大吉、身體健康，他說，這也是疫情三年以來第一次實體拜年活動，他肯定僑社發揚中國民族樂觀向上、同舟共濟的精神，積極應對疫情，維護華人社區團結合作，支持中美交流。他表示，新的一年總領館將一如既往為廣大僑胞做好服務，共同推動中美之間的友好交流與合作。

暌違三年後恢復實體拜年的趙建(中立者)到訪華聯會，左三為華聯會主席吳灝。(特派員黃惠玲／攝影)

華聯會理事長鄭征在答謝詞中表示，時隔三年看到總領館恢複到華人社團新春團拜，心情非常激動，感謝總領館多年來的關心和支持。她說，在總領館和僑社的大力支持下，華聯會可為僑社團結和諧做出新的貢獻。

陪同趙建造訪僑社的還有僑務組長張軍鵬，領事王芸、曹潔、冉然，趙建並致贈僑社紅包，同時攜帶了包括春聯、年曆以及粉色兔寶寶吉祥物送給大家。

有關華聯會的主席爭議事件發生在去年11月20日，當時20多名常務理事具名發出罷免 新當選主席吳灝職務的公告，引起吳灝支持者與撤銷其職位支持者的互相不滿。

根據指出，雙方經過不斷協商，整宗事件最後在華聯會26名常務理事(共33名常務理事)同意下，於12日發出新的公開信，稱本著華聯會 「團結、友誼、進步」的原則，華聯會常務理事會通過表決，同意撤銷2022年11月20日發布的罷免吳灝第十二屆主席的決定。公開信提到，大家都願意按照華聯會章程，摒棄前嫌、求同存異，使新一屆常務理事會盡快開始正常工作。