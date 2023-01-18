我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洗米華案 周焯華被控289宗罪 部分罪成判囚18年

華爾街高管：在家上班行不通 花旗CEO：偷懶者須回辦公室

芝展場今年訪客 估激增逾百萬 將超過250萬人次

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥麥克米克展覽中心今年將迎接超過250萬人參加展覽、會議及活動。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥麥克米克展覽中心今年將迎接超過250萬人參加展覽、會議及活動。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥主管麥克米克展覽中心與海軍碼頭的大都會碼頭與展覽局(Metropolitan Pier and Exposition Authority)發言人麥克卡菲提(Cynthia McCafferty)表示，2023年預計將有超過250萬人次參加芝城展場活動，比過去一年多出至少100萬人次。這也意味著，芝城酒店市場將越來越接近疫情前水平。

麥克卡菲提說，2022年到芝城參加會議與展覽的人數為150多萬，此類客群大多數都住在市區酒店，直接帶動了旅遊業復甦。

在芝城開發一系列豪華九店的「牛津資本集團」(Oxford Capital Group)執行長拉特利奇(John Rutledge)表示，毫無疑問的疫後旅遊業正在持續復甦，該集團持有市區倫敦屋酒店(LondonHouse Chicago)及Godfrey酒店。

不過，他提到，儘管2023年展覽及會議將明顯恢復，但可能還是不足以將市中心的酒店市場從崩潰邊緣拉回正軌，像市區的帕爾瑪希爾頓(Palmer Hilton)這類超級大型酒店，由於在新冠疫情期間受衝擊嚴重，要恢復到之前的正常業務水平，恐怕還有很長的路要走。

去年夏天，富國銀行(Wells Forgo Bank)在一次法拍中，以將近2.51億元拿到有610間客房的芝加哥JW萬豪酒店控制權。庫克郡法官也已經裁定，確認芝加哥帕爾瑪希爾頓九店的所有者Thor Equities，拖欠了其3.33億元的抵押貸款拖支付。

除了經營陷入困境的大型酒店外，部分酒店為了迎接新的客流復甦期，紛紛進行裝修，例如芝加哥柏悅酒店(Park Hyatt Chicao, 800 N. Michigan Ave.)花了5000萬元重新裝修，預定7月重新開幕，該酒店總經理Rike Erdbrink說，2023年肯定會比2022年生意更強勁。而過去兩三年非以商務客為主的部分市區小型精品酒店，明顯經營良好。

芝城酒店的住房率正在接近2019年的疫前水平，數據公司STR的預測指出，今年第三季的芝加哥市區住房率將可達到74.8%，距離2019年的83.6％越來越近。

大都會碼頭與展覽局預測，今年到麥克米克展覽中心的人數仍將比2019年低，當年有約280萬到290萬人次參加了270場活動及展出，不過，預計今年人數將達到250多萬人次，比去年將高出超過100萬人次。

酒店入住率增加同時，房價也明顯提高，根據STR發現，芝市客房單日平均房價從2022年的214.89元上升到去年第三季的251.84元，因此只要酒店入住率提高，芝市酒店業的營運收入都可能恢復到疫前。

酒店業諮詢公司HVS資深副總裁阿雷瓦洛(Brian Arevalo)說，目前很多郊區酒店的住房率及需求，已經完全恢復到疫情前水平，芝市中心也沒什麼可擔心的了。

芝城 芝加哥 疫情

上一則

支持率77% 馬州州長霍根卸任 獲民主黨人、無黨派高度肯定

延伸閱讀

劫匪步槍上陣 芝城華男凌晨遭搶 當晚類似案件有5起

劫匪步槍上陣 芝城華男凌晨遭搶 當晚類似案件有5起
過年啦 芝城「燃亮華埠」年味十足

過年啦 芝城「燃亮華埠」年味十足
11區長競爭激烈 2華裔候選人18、19日辦募款會

11區長競爭激烈 2華裔候選人18、19日辦募款會
專家：新冠XBB.1.5變種即將蔓延芝加哥

專家：新冠XBB.1.5變種即將蔓延芝加哥
芝城駕駛去年平均塞車155小時 全美之冠

芝城駕駛去年平均塞車155小時 全美之冠
暖冬降臨 芝加哥氣溫連14天高於往年平均

暖冬降臨 芝加哥氣溫連14天高於往年平均

熱門新聞

迪庫斯和迪亞斯新婚4個月，經常上傳恩愛照片。（取材自臉書）

德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看

2023-01-15 09:19
休士頓一名20歲男子，好心讓四名女子搭便車卻遭兩名持槍男子意圖打劫。圖為示意圖，非當事人。(Pexels)

凌晨讓4女搭便車…好心男慘遭洗劫還中槍

2023-01-14 11:03
阿州奧本謀殺案的兩位宣家遺孤。(親友提供)

華人遺孤成「阿州資產」 親友竟無探視權 斥法官惡魔行徑

2023-01-13 11:39
監控攝影機顯示，企圖搶劫的華盛頓（站著），遭顧客開槍殺害。(休士頓警提供)

第一槍受保障 但是…餐館吃飯槍殺搶劫嫌犯 濫用自衛？

2023-01-17 14:27
艾利芙獨立學區28歲華裔教師段溫蒂（Wendy Duan，音譯），在自家後院遭殺害。（Alief ISD推特）

休士頓28歲華裔教師 疑遭家暴喪生

2023-01-10 11:45
中共退役將軍，在德州空軍基地附近購買超過13萬英畝的土地，引起當地民代警覺。(Laughlin Air Force Base臉書)

中共退將在美空軍基地旁大手筆購地 德州佬很不爽

2023-01-16 19:40

超人氣

更多 >
氣炸鍋好用但非萬能 5種食物千萬別放進去

氣炸鍋好用但非萬能 5種食物千萬別放進去
吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰

吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰
神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」

神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」
輪到微軟了？盛傳周三大裁員 上萬人將丟飯碗

輪到微軟了？盛傳周三大裁員 上萬人將丟飯碗
影／穿紙尿褲小男孩揮槍扣板機 警方把他爸爸上銬抓走

影／穿紙尿褲小男孩揮槍扣板機 警方把他爸爸上銬抓走