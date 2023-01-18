芝展場今年訪客 估激增逾百萬 將超過250萬人次

芝加哥麥克米克展覽中心今年將迎接超過250萬人參加展覽、會議及活動。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 主管麥克米克展覽中心與海軍碼頭的大都會碼頭與展覽局(Metropolitan Pier and Exposition Authority)發言人麥克卡菲提(Cynthia McCafferty)表示，2023年預計將有超過250萬人次參加芝城 展場活動，比過去一年多出至少100萬人次。這也意味著，芝城酒店市場將越來越接近疫情 前水平。

麥克卡菲提說，2022年到芝城參加會議與展覽的人數為150多萬，此類客群大多數都住在市區酒店，直接帶動了旅遊業復甦。

在芝城開發一系列豪華九店的「牛津資本集團」(Oxford Capital Group)執行長拉特利奇(John Rutledge)表示，毫無疑問的疫後旅遊業正在持續復甦，該集團持有市區倫敦屋酒店(LondonHouse Chicago)及Godfrey酒店。

不過，他提到，儘管2023年展覽及會議將明顯恢復，但可能還是不足以將市中心的酒店市場從崩潰邊緣拉回正軌，像市區的帕爾瑪希爾頓(Palmer Hilton)這類超級大型酒店，由於在新冠疫情期間受衝擊嚴重，要恢復到之前的正常業務水平，恐怕還有很長的路要走。

去年夏天，富國銀行(Wells Forgo Bank)在一次法拍中，以將近2.51億元拿到有610間客房的芝加哥JW萬豪酒店控制權。庫克郡法官也已經裁定，確認芝加哥帕爾瑪希爾頓九店的所有者Thor Equities，拖欠了其3.33億元的抵押貸款拖支付。

除了經營陷入困境的大型酒店外，部分酒店為了迎接新的客流復甦期，紛紛進行裝修，例如芝加哥柏悅酒店(Park Hyatt Chicao, 800 N. Michigan Ave.)花了5000萬元重新裝修，預定7月重新開幕，該酒店總經理Rike Erdbrink說，2023年肯定會比2022年生意更強勁。而過去兩三年非以商務客為主的部分市區小型精品酒店，明顯經營良好。

芝城酒店的住房率正在接近2019年的疫前水平，數據公司STR的預測指出，今年第三季的芝加哥市區住房率將可達到74.8%，距離2019年的83.6％越來越近。

大都會碼頭與展覽局預測，今年到麥克米克展覽中心的人數仍將比2019年低，當年有約280萬到290萬人次參加了270場活動及展出，不過，預計今年人數將達到250多萬人次，比去年將高出超過100萬人次。

酒店入住率增加同時，房價也明顯提高，根據STR發現，芝市客房單日平均房價從2022年的214.89元上升到去年第三季的251.84元，因此只要酒店入住率提高，芝市酒店業的營運收入都可能恢復到疫前。

酒店業諮詢公司HVS資深副總裁阿雷瓦洛(Brian Arevalo)說，目前很多郊區酒店的住房率及需求，已經完全恢復到疫情前水平，芝市中心也沒什麼可擔心的了。