兆彩 伊州中1張百萬 1張2萬 5張1萬

如果沒有中到上周五開獎13億5000萬兆彩(Mega Millions)頭獎的話，先不要急著丟掉手中的彩券，根據伊利諾州 樂透局(Illinois Lottery)表示，伊州 有一名幸運者，在該次樂透中了兆彩前五組號碼，獎金100萬元；此外，還有五張彩券中了獎金一萬元，另一張中了兩萬元。

樂透局指出，中百萬大獎的幸運者是在芝城 北郊艾文斯頓(Evanston)的7-11便利商店售出，商店地址為847 N. Dodge Ave.；另有一名中了兩萬元，其彩券號碼符合頭獎前五組號碼中的四組，這位中獎者的獎劵是在彩券局網站直接線上購入。

另有五人中了一萬元獎金，彩券售出地點分別為：7-11(4346 N. Kimball Ave. Chicago)、Powmaro's(2125 Ogden Ave., Downers Grove)、Circle K(255 N. Weber Rd., Bolingbrook)、Lenny's Gas and Wash(15930 W. 159th St., Homer Glen)、Casey's General Store(294 E. Route 60, Vernon Hills)。

13億5000萬大獎的中獎號碼為：30、43、45、46、51，特別號14。

伊州樂透局表示，無論中獎金額大小，中獎者有一年時間可以到該局領取獎金，但建議在中獎彩券背後先填上自己名字，然後放在安全地點。