魚、肉價格回穩 芝華埠超市節前買氣旺

象徵年年有餘的魚類商品，在春節前特別暢銷，圖為受歡迎的馬頭魚。(特派員黃惠玲／攝影)

儘管過去一年因通貨膨脹物價上漲，但年前華埠 超市購置年貨的買氣並未受到太大影響，芝城 88超市表示，大年初一前兩周是買辦年貨的高峰期，今年海鮮、肉品相對價格平穩，銷售特別不錯，而年節糖果、橘子、蘋果有吉祥含義的水果也賣得很好，超市今年推出的金色玉兔造型商品尤其大受歡迎，已經全部售罄。

芝城地區多家華人超市 在剛結束的年前最後一個周末都出現購物人潮，88超市負責人陳志心(Katelyn Chen)表示，過去一年物價明顯上漲，不過，隨著運輸費用逐漸恢復正常，許多食材、物品的價格也都慢慢回穩，她表示，例如肉品售價現在都比之前一陣子便宜，不過，她也提到，雞蛋價格受到禽流感影響，目前還是偏高。

陳志心說，整體超市物價約比去年提高了5%到10％左右，但民眾購買年貨的熱情，並沒有受到這波物價上漲的明顯影響。該超市海鮮部門的經理Thi說，海鮮價格相對來說比較平穩，因此買氣也特別高，他表示，近幾天到超市購買海鮮的客人比之前多了五、六成，其中龍蝦、馬頭魚、紅魚等最為暢銷。

今年春節前超市最受歡迎的商品，包括象徵甜甜蜜蜜的糖果、春節大禮包組合，其他如應景春聯、年節掛飾，還有兔子圖樣的紅包袋都十分受到歡迎，銷路暢旺，業者估計這波春節年貨的消費人潮將持續到本周周末。