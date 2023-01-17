魚、肉價格回穩 芝華埠超市節前買氣旺
儘管過去一年因通貨膨脹物價上漲，但年前華埠超市購置年貨的買氣並未受到太大影響，芝城88超市表示，大年初一前兩周是買辦年貨的高峰期，今年海鮮、肉品相對價格平穩，銷售特別不錯，而年節糖果、橘子、蘋果有吉祥含義的水果也賣得很好，超市今年推出的金色玉兔造型商品尤其大受歡迎，已經全部售罄。
芝城地區多家華人超市在剛結束的年前最後一個周末都出現購物人潮，88超市負責人陳志心(Katelyn Chen)表示，過去一年物價明顯上漲，不過，隨著運輸費用逐漸恢復正常，許多食材、物品的價格也都慢慢回穩，她表示，例如肉品售價現在都比之前一陣子便宜，不過，她也提到，雞蛋價格受到禽流感影響，目前還是偏高。
陳志心說，整體超市物價約比去年提高了5%到10％左右，但民眾購買年貨的熱情，並沒有受到這波物價上漲的明顯影響。該超市海鮮部門的經理Thi說，海鮮價格相對來說比較平穩，因此買氣也特別高，他表示，近幾天到超市購買海鮮的客人比之前多了五、六成，其中龍蝦、馬頭魚、紅魚等最為暢銷。
今年春節前超市最受歡迎的商品，包括象徵甜甜蜜蜜的糖果、春節大禮包組合，其他如應景春聯、年節掛飾，還有兔子圖樣的紅包袋都十分受到歡迎，銷路暢旺，業者估計這波春節年貨的消費人潮將持續到本周周末。
在超市採購年貨的一位陳姓華人媽媽說，不論景氣好壞，家裡一定都會保持過節傳統，購置糖果、鮮花還有其他應景商品，她表示，春節要熱鬧過，來年才會一切順利、好運滿點。
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