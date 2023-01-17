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劫匪步槍上陣 芝城華男凌晨遭搶 當晚類似案件有5起

特派員黃惠玲／芝加哥報導
一華男日前在橋港區加油站停車場，遭持步槍劫匪團夥搶走財物、車輛。(CWB公布監視影片截圖)
一華男日前在橋港區加油站停車場，遭持步槍劫匪團夥搶走財物、車輛。(CWB公布監視影片截圖)

芝城華人聚居的橋港區日前傳出一起令人不安的武力搶劫案，一名華男在該區31街一家加油站便利商店外，遭一群搶匪持攻擊性強大的步槍(rifle)劫走財物及車輛，不法分子圍住受害者，強行脫下華男外套並搜刮車內財物後逃逸。

第九警分局報案紀錄顯示，該案地點在31街600多號的加油站，附近有許多華人居住，發生時間為5日凌晨2時52分。

根據芝城專門報導犯罪事件網站CWB公布的監視影片顯示，從影片中可以看到一名穿著連帽運動服的的男子，從一部車子裡走出來，然後準備進入停在停車場的一輛汽車，但看到受害者走過來時，罪犯從車裡退出，然後一名持有步槍的劫匪，將槍枝在受害者面前揮舞。

另一部同夥作案的休旅車此時也停在受害者車子後方擋住去路，一名罪犯開始強行脫下華男外套，接著搜刮車內貴重物品帶走。第九警分局表示，該名受害者的鞋子、鑰匙也被拿走。

警方表示，當天晚上在附近發生了幾起類似的搶劫與劫車事件，警方已經向社區發出其中四宗案件的警告，分別為3200號附近的南哈丁街(S. Harding)、南阿許蘭德大道(S. Ashland)夾35街附近、23街夾舍麥路附近，還有3400號南加州街附近。

警方說，從當天晚上起，這群不法分子多次攻擊及搶劫提款機、加油站及路人，不過，到目前為止沒有人被逮捕。

除了上述武力搶劫案件外，第九警分局提醒，近日華埠地區發生竊賊假裝租客，故意引走房東再由同夥進入房東住處偷取財物的案件，九分局說，偷竊團伙往往直接到貼出出租廣告的房東處敲門，然後要求房東帶看房，這時房東屋內如果沒有人留守，假租客的同夥就溜進房東家中偷取財物。

警局呼籲，所有房東，尤其是在居住大樓持有至少兩個單位且其中一間對外出租者，一旦有人要求看房時，務必要留下有意潛在租客的名字與電話，並確認電話號碼非假造，以免成為受害者。

此外，九分局表示，9日到15日間，華埠地區共發生六宗治安事件，包括四起竊盜、一宗劫車以及一起持刀搶劫。

房東 華男 加油站

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