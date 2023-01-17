過年啦 芝城「燃亮華埠」年味十足

「燃亮華埠，喜迎新春」15日登場，出席嘉賓與到場民眾開心迎接春節。(特派員黃惠玲／攝影)

由福建商會、美中餐飲協會聯合主辦，亞裔 文化中心、美亞健康協會和華埠 治安基金會協辦的「燃亮華埠，喜迎新春」，15日在華埠停車場小廣場登場，吉祥喜氣的大型玉兔、掛滿華埠商圈的紅色燈籠，加上鑼鼓喧天的舞龍、舞獅，帶來芝城南華埠歡慶農曆年首波人潮，也揭開華埠系列春節活動序幕。

福建商會會長黃寶章、美中餐飲協會會長鄭時坦、亞裔文化中心主席徐婕雯、華埠治安基金會會長黃暉、美亞健康協會執行主任劉紅等主辦協辦機構負責人，陸續致詞送上新年祝福，

中國駐芝加哥總領事館總領事趙建、僑務組組長張軍鵬、伊利諾州財長方仲華(Michael Frerichs)、伊州 24區州眾議員馬靜儀、州長代表黃南西(Nancy Huynh，音譯)、庫克郡郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)、11區區長李惠華、華埠更好團結聯盟創辦人陳增華等人均到場與擠滿活動地點的民眾拜年。

趙建首先致詞表示，「點燈」儀式代表著點亮、傳承了中華民族的艱苦奮鬥、和諧奮進、樂觀向上進取的民族精神，點燃的更是人們對新年美好的祝福和希望。他也祝福新的一年華人社區更加美好，中美兩國相互尊重、合作共贏。

方仲華也以中文向在場民眾恭喜新年好；普瑞科溫可說，華埠是她最愛造訪的地方，更喜歡在此體驗過年氣氛；黃南西說，亞裔是伊州成長最快的族裔之一，她代表州長祝賀大家兔年快樂；馬靜儀祝福大家兔年行大運；在華埠出生長大的李惠華歡迎大家在年節期間到華埠感受年味，也不忘提醒大家一定要在2月28日市長、區長選舉日投票。

當天活動前，福建商會和美中餐飲協會已經花了多天時間，將600多個大紅燈籠，掛在「天下為公」牌樓到24街間的永活街，以及普林斯頓到永活街間的舍麥路等地區，整個華埠年味十足，這也是福建商會等機構第六年在春節期間為華埠掛燈籠。