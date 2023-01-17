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11區長競爭激烈 2華裔候選人18、19日辦募款會

特派員黃惠玲／芝加哥報導

芝加哥市級選舉即將在2月28日舉行，芝城第一個亞裔多數選區、華人聚居的11區區長選戰也已經開打，競選連任的現任華裔區長李惠華(Nicole Lee)，目前面臨其他六名參選人的挑戰，而總計七位候選人中，有李惠華及曾偉民(Don Don)為華裔，兩人將在18日、19日在華埠舉行大型募款活動爭取華裔選民支持。

李惠華為市長萊特福特挑出繼任前區長唐信的人選，她也是第一個進入芝市議會的華裔，同為華裔參選人的曾偉民，現於芝加哥消防局工作，他是華埠治安互助隊共同發起人，多年來協助守護華埠社區，獲得許多民眾肯定。

其他五位候選人，包括警察培訓專家席拉威諾(Anthony Ciaravino)、律所負責人德密特洛(Steven Demitro)、經常參與社區活動的威達.吉莫內茲(Elvira "Vida" Jimenez)、芝市公立瓊斯大學預科高中教師佛洛蘭德.吉莫內茲(Froyland Jimenez)、芝加哥公立初中教師安布里亞(Ambria Taylor)。

由於11區在去年選區重畫落實後，該區亞裔人口比率已經過半，因此定居在11區的華人選民，都十分希望該區由華人擔任區長，藉此彰顯華裔政治影響力，並保護相關權益，有鑑於此，李惠華或曾偉民均分別獲得不少華裔選民支持，隨著選舉日逐漸接近，兩人陸續宣布在本周舉行募款餐會，一方面鞏固選票，一方面擴大宣傳政見。

曾偉民將在18日晚間6時至8時30分，於芝加哥南富麗華酒樓舉辦籌款會，他主打維護公共安全、優質教育，促進社區商業繁榮等三大政見，籌款會及其他信息，可查詢官網：www.dondonfor11.org。

李惠華籌款會將在19日晚間6到8時舉行，活動由馬森柱、鄭時坦、黃暉、倪舉凌等人組成的「李惠華之友」主辦，地點：3500 S. Morgan，相關信息可與馬森柱聯繫，電話(312)451-8650。

華裔 芝加哥 華埠

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