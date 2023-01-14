伊州州長簽署 勞工可享40小時帶薪休假

伊州州長簽署通過，所有勞工都必須享有一年40小時、任何理由皆可的帶薪休假。(pixabay)

伊利諾州 州長普立茲克12日簽署通過一項「所有勞工 帶薪休假方案」，這項新法將確保每名工人每年可以拿到最多40小時的帶薪休假。

根據這項早前已在參眾議會投票過關的新法案條款，全職與兼職員工每年最多可以獲得一周的帶薪休假，如果休假時間沒有全部用完，可以轉到隔年累積使用。

普立茲克表示，新的法案將可以保證伊州 所有員工都有五天帶薪休假，「工薪家庭已經面臨夠多的挑戰，新法將讓大家不用再為生活中一旦出現狀況時，還得擔心因為請假失去一天工資。」

根據這項SB 208條款，40個小時的帶薪休假可以任何原因使用。支持該法案者表示，雇主也可以提供比法定40小時更多的帶薪休假時間。

伊州州參議會民主黨籍議員發布的聲明表示，員工將可以在入職90天當天及之後，開始使用帶薪休假。雇主則仍然可以要求員工在休帶薪假時必須提前通知公司。

州眾議會多數黨副領袖高登-布斯(Jehan Gordon-Booth)在推動該法案通過議會表決的過程中，發揮了重要作用。

高登-布斯表示，「今天是我們驕傲的時刻，我們歡慶迎接伊州終於有了帶薪休假法，這樣一來，超過1100萬個辛勤工作的伊利諾州居民，將有機會在工作時享有帶薪休假，這是他們之前從未擁有的福利。」

他對多個伊州勞工組織予以肯定，包括AFL-CIO以及SEIU，還有伊州零售商協會(Illinois Retail Merchants Association)、芝加哥商會(Chicagoland Chamber of Commerce)、伊州製造商協會(Illinois Manufacturer's Association)。