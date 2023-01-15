小菩薩多元宗教初登場 佛光山信仰傳承遍十方

協會會長王克英與其他宗教領袖交流。

第十九屆的「多元宗教世界和平祈福法會」日前於北中大學（North Central College）溫斯音樂廳舉行，芝加哥 佛光山連續十多年受邀出席，其中佛光兒童佛學班的小朋友們是年齡最小的表演嘉賓，信仰傳承，代表佛教禮讚三寶。

芝加哥佛光山監寺有恆法師表示：歷年的多元宗教活動，都是法師代表祈願祝禱或佛光幹部代表發言。本次特別將舞台交棒給佛光第三代的小菩薩們，希望他們可以有機會參與其中。「佛光青少年及兒童佛學班」成立不到兩個月，登台表演對於7歲至13歲的小菩薩們來說，還是非常恐懼的。經過法師的循循善誘、老師們的耐心教導、家長們的大力支持，小菩薩們變得非常勇敢，努力排練認真演出，收穫一致好評，體現信仰傳承。

本次有超過30個宗教團體參展並發言，包括佛教、印度 教、基督教、尤太教、伊斯蘭教、錫克教、巴哈教、天主教等。而最有亮點的是由佛光小菩薩演唱、印度教青少年舞蹈和基督教青年交響樂 團，帶來精彩繽紛的演出。瑞柏市多元平等包融辦公室主任Dr. Genece Williams 談到：「新一代對『包容』的理解及其真正意義是什麼？我們要能夠聽到他們的聲音才行，因為建立一個社區，是需要大家一起參與成就的！」

「常念佛光四句，做個三好小菩薩！」汪宗澤小菩薩是芝加哥佛光協會顧問汪良峰居士的長孫，充滿自信地向大家介紹團隊成員及表演內容。年僅7歲的馮雲翊熟練地敲打著木魚聲，小菩薩們一同為大眾獻上莊嚴的「三寶頌」。再配上可愛的手印及動作，唱小星星版「佛光四句偈」，充滿童趣，給人歡喜。北中大學宗教係主禮牧師Rev. Eric Doolittle更是讃嘆汪宗澤小菩蕯開場介紹活動內容時的穩健台風，頗有大將之風！馮雲翊的木魚節奏有序！在場的觀眾們掌聲雷動，對小朋友們表演的高度讚揚。

印度教的高中舞者身穿傳統服飾，為大家跳出和平的祝福。天主教青年以管弦樂為大家演奏。祈福活動在大家的自我介紹、互相交流、求同存異的的和諧氛圍中進行。兒童佛學班倪碧琳和李性銘老師，非常讚嘆本次活動中小菩薩們的精彩表現。

協會副會長馮漢忠非常歡喜的看到：「7歲的兒子馮雲翊和12歲的女兒馮紫把這種愉快傳遞到所有現場的觀衆心裏，真正做到了人間佛教的給人歡喜。」協會財務長陳虹妘更是感慨萬千：「在面對少數族裔的宗教信仰，能夠得到如此開放包融，這是我第一次可以輕鬆自在地分享我的個人信仰！」

英文分會的Trudie Kanter師姐與不同宗教的父母家人，三代同堂一同參與活動，讚歎道：「兒童佛學班一至八年級的青少年兒童們，唱出三寶的力量和勵志，感動了所有觀眾，」小女兒Emma 迫不及待地分享她的歡喜，也看到10年印度舞的表演，知道今後也會更加努力用功。

協會會長王克英讚揚會上各講演者傳達和平安康的同一個信息，就是星雲大師所提倡的「共生吉祥」。前任會長周邁平提到：今年首度由佛光小菩薩代表佛教，獲得在場各宗教人士如雷的掌聲。兒童班同學的表演體現了佛教「慈悲包容」、「平等和諧」的特質，更可以在輕鬆快樂中學習佛法！主辦單位的Tom Cordaro，力邀佛光小菩薩們能夠再次來演出，分享歡喜，傳遞和平 (人間社郭雲、王一帆供稿) 。