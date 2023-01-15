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芝加哥AllCare正畸專科診所 為您創造更美麗和自信的笑容

本報芝加哥訊
牙齒矯正中心服務團隊恭祝各界新年快樂，身體健康，萬事如意！
牙齒矯正中心服務團隊恭祝各界新年快樂，身體健康，萬事如意！

AllCare 牙齒矯正中心 AllCare Orthodontic Center 成立於2005年。該中心秉承服務大眾的宗旨，致力於幫助每一位接受牙齒矯正治療的患者獲得最滿意的效果。AllCare牙齒矯正中心環境整潔舒適幽雅，配備最先進的牙醫設備丶數碼成像設備和消毒設備。AllCare的几位牙齒矯正專科醫生(Dr. Budi Kusnoto, Dr. Maria Therese Galang, Dr. Phimon Atsawasuwan)均為伊利諾州大學牙科學院教授以及美國牙齒矯正專業委員會最高榮譽認證的牙齒矯正專科醫生。他們具有豐富的臨床經驗和精湛的專業技術，共同為你創造健康丶美麗丶自信和持久的笑容。

AllCare 口腔正畸專科主要服務項目包括：兒童丶青少年及成人牙齒矯正，隱性矯正等，其服務團隊的牙醫助理以及客戶服務人員也受過專業培訓，服務親切友善，精通國語丶粵語丶英文和西班牙文。中心將通過優雅舒適的環境丶專業優質的服務丶先進的醫療技術，為患者提供高質素的專業牙齒矯正服務。該中心接受多種保險，接受政府醫療保險/醫療卡。并為符合條件的客戶提供免利息分期付款計划，靈活方便。

歡迎前往診所，地址位於842 W 31st Street，Chicago,IL 60608 交通便利，免費停車。或致電咨詢熱線：312.804.8304 預約免費牙齒矯正檢查。AllCare 牙齒矯正中心服務團隊恭祝各界新年快樂，身體健康，萬事如意！

醫療保險 伊利諾州

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