吸收公校生助選 萊特福特競選團隊惹議

距芝加哥 市長選舉日還有約七周，各項競選活動逐漸進入高潮，爭取連任的市長萊特福特競選團隊竟向芝公校 教師發出電郵，要求老師們協助招募學生擔任競選志工，且學生將因此有資格獲得額外學分，消息傳出引起高度關切。

芝加哥公校系統監察長辦公室(Office of Inspector General)12日表示，已經針對此情況展開調查，在收集資訊後將判定該舉措是否違反規定。

萊特福特競選活動副經理柯蘭(Megan Crane)向老師們的工作電郵發出一封郵件，要求教師們協助徵募助選志工，信中寫到「不需要有競選經驗，也不需要主修或輔修政治學，我們只是再尋找熱情、勤奮、具好奇心的年輕人，且熱中協助萊特福特贏得今年春天的大選」。

這份學生助選職位稱為「校外實習生」(extership)，柯蘭宣稱透過此工作每周工作12小時，從中可以讓學生獲得選舉政治經驗，並「學習競選領域、財務及溝通方面的知識」，學生志工的任務包括接觸選民、參加活動等，且可靈活配合學生課表，而且這種做法由來已久。

萊特福特從2019年上任市長後，就與芝加哥公校系統的老師們存在爭議，正因教師工會連續三年與萊特福特鬥爭不斷，導致許多教育工作者可能不願意告訴學生有這項參與選舉志工的機會。

不過，前芝加哥市監察長(City Inspector General)佛格森(Joe Ferguson)表示，這種做法非常有問題。芝教師工會稱萊特福特競選團隊此舉是「敲詐」老師，是一種剝削與錯誤的行為。

萊特福特競選團隊最初對於外界批評做出辯護，稱「這是讓年輕人了解公民參與的重要性」，但11日團隊立場有了改變，表示「出於慎重考慮，我們經停止與CPS員工聯繫」。

其他市長候選人包括現任國會眾議員 賈西亞(Chuy Garcia)、前CPS總監維拉斯(Paul Vallas)等，都紛紛指責萊特福特做法不當。