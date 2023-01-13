校園變狼窩 芝公校逾300教職員性騷學生

CPS監察長辦公室公布一份報告指出，上個學年接獲多達600宗教職員性騷學生的指控，其中70多件證實有不當行為。(Pixabay)

學校本來應該是學生接受教育 與學習知識的安全環境，然而根據芝加哥公立學校監察長辦公室(Office of the Inspector General)的報告指出，過去四年至少有300名公校 教師及學校工作人員，對學生進行了性誘拐與性侵 犯或從事違反規定的行為，狼師問題對校園造成的潛在危險，也因此令家長感到憂心。

監察長辦公室的報告顯示，2018年10月至今，多達302宗的調查獲得證實有不當行為。該辦公室的年度報告指出，在2021-2022學年間，共收到600多宗有關教職員涉嫌性騷擾的投訴，其中70多起已獲得證實。

這些教職員的離譜行為，包括一名教師對一名17歲的學生進行多達三次性侵，該名老師被控多項罪名，然而儘管學生提供了正聚集社交媒體紀錄，但該教師在去年11月的審判後，卻裁定所有罪名不成立。

報告提到，還有一名前青少年美國預備軍官訓練團(JROTC)的工作人員，與一名16、17歲的高中女生發生關係，報告指出，涉案者並向該名女孩提供酒精、大麻。這兩人至少互通數百則簡訊及電話，該名工作人員在意識到自己正被調查時，甚至威脅女高中生要殺掉她跟她的家人，最終這名職員被捕認罪，判處四年緩刑。

另一宗案例為一名高中老師與女學生互發多達4000條簡訊，其中有一天甚至高達400條，這名老師還向女學生表示，他是開放式婚姻。其他事件還包括一名高中體育老師在女學生前裸體。

一所特許學校的行政人員帶了名高二學生到芝加哥市區看百老匯演出，開車送學生回家途中，他把手伸進學生褲子裡觸摸其生殖器，監察長辦公室表示，這名行政人員還帶這名學生去拉斯維加斯、倫敦、巴哈馬群島等地旅遊，在被發現不當行為後，該名人員已經辭職。

芝公校系統媒體關係總監佛格斯(Mary Fergus)對此發出聲明表示，該市教育高層官員支持調查公校旗下四萬名團隊成員的所有不當行為，「CPS將繼續確保相關政策與處理程序均符合最高的道德標準，以維護學生的最大利益」，她也提到，學區已經對從事不法行為者採取了行動。