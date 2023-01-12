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挽留芝加哥熊隊 開發商公布士兵球場新規畫

特派員黃惠玲／芝加哥報導
新士兵球場將重新開發，並加蓋屋頂使成為四季可用的場地。(地標開發)
新士兵球場將重新開發，並加蓋屋頂使成為四季可用的場地。(地標開發)

芝加哥美式足球熊隊(Chicago Bears)醞釀將主場遷離芝加哥新士兵球場(Soldier Field)，為了重新吸引熊隊考慮留駐，地標開發公司(Landmark Development)近日發布一項最新影片，展示該球場完全改造後的全新樣貌。

根據地標開發公司的計畫，新的球場將加蓋圓形屋頂，成為一座全年可用的體育及娛樂中心，且在附近興建一座交通樞紐，使進出球場更加容易。該公司表示，重新設計的體育場將充分利用球場目前未用到的空間，加強建立沉浸式的球迷體驗中心、高級俱樂部與美食廣場。

新士兵球場將增加高級俱樂部。(地標開發)
新士兵球場將增加高級俱樂部。(地標開發)

新士兵球場內將擴大美食區。(地標開發)
新士兵球場內將擴大美食區。(地標開發)

該計畫包括在球場四周設立柱子來支撐圓形屋頂結構，讓目前露天的球場能夠在冬季期間封閉起來，大幅延長球場的季節使用時間。

此外，新的方案擬在球場旁的Metra軌道與車廂存放區，改建為新的運輸中心，該公司代表卡布瑞拉(Martin Cabrera)表示，士兵球場的改造，將帶動整個博物館園區的巨大潛力。

該改造計畫還將把目前球場的座位，擴建到6萬1500個到7萬個座位，並將美食區的面積增加四倍。球場北大廳也將進行翻修，以推出全年開放的美食區，屆時無論球場是否有活動舉行，都將可以到該區消費。

新士兵球場將加蓋屋頂。(地標開發)
新士兵球場將加蓋屋頂。(地標開發)

芝加哥商會主席拉溫(Jack Lavin)說，這將是一個現代化的球場、一個重振的博物館園區，及一個世界級交通樞紐的全方位計畫，他深信此規畫將支持芝加哥經濟發展。

不過，市府對此高達22億元的開發計畫並未表態，資金從何而來也未做解釋，開發商杜恩(Bob Dunn)也不願討論此鉅額經費是否由納稅人買單。

芝加哥太陽報社論批評，此開發計畫明顯在替開發商杜恩的「One Central」搭橋，杜恩近兩年積極推動將新士兵球場旁的Metra鐵軌加蓋，然後在其上方搭建多棟超高大樓及興建火車與捷運大型轉運站，該計畫由於需要從州府取得大筆經費，而州府並未支持該開發案，杜恩才會以免費替芝加哥市府規畫新士兵球場，企圖再次推動「One Central」案。

芝加哥新士兵球場的新規畫中，將在球場旁興建一座活動中心。(地標開發)
芝加哥新士兵球場的新規畫中，將在球場旁興建一座活動中心。(地標開發)

批評者還提到，熊隊所以考慮搬離芝加哥新士兵球場的主要原因為球場座位太少，一般要主辦超級碗決賽的話，至少必須有七萬個座位，但目前地標公司提出的方案，仍然無法達到要求。

芝加哥 美食 博物館

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