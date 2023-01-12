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芝城駕駛去年平均塞車155小時 全美之冠

特派員黃惠玲／芝加哥報導
最新報告指出，芝加哥2022年每名駕駛的塞車時間平均達155小時，高居全美之冠。(特派員黃惠玲／攝影)
最新報告指出，芝加哥2022年每名駕駛的塞車時間平均達155小時，高居全美之冠。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥地區的高速公路交通繼續從2022年早期的疫情低點反彈，一份新公布的報告指出，芝城的通勤者因為塞車而損失的時間，高居全美之冠，平均每名駕駛在過去一年要花掉155小時卡在交通擁堵路段，不僅比2021年的104小時多出51小時，也較疫情前的平均塞車時間還多出7％。

這項由車流移動分析公司Inrix發布的報告顯示，去年芝城司機堵在路上的時間比2021年或疫情前更長，可能與開車到市中心辦公室人數增加沒有太大關聯，因為去年到芝城市中心的人數與前一年相差無幾。分析師表示，此增幅應該與民眾仍未像疫情前普遍搭乘大眾運輸工具有關。

數據指出，芝加哥地區每名駕駛去年在主要高速路的塞車時間為155小時，此時數不僅高居全美第一，在全球城市中，也僅次於倫敦名列第二。

該公司主要通過分析移動應用程序(mobile apps)、匿名GPS偵測器與卡車車隊等來源收集數據，接著深入分析而得出結論。這些數據觀察了夜間無塞車期間主要高速路的行車狀況與時間，並與同樣路段的交通高峰期進行比較，Inrix分析了市區往返南邊、瑞柏市(Naperville)、阿靈頓高地(Arlington Heights)及其他地區等路線。

塞車使駕駛損失了時間與汽油燃料費用，根據聯邦政府的數據，Inrix估計，芝加哥地區的駕駛在2022年因為塞車而損失時間的本高達95億元。

不過，芝加哥德堡大學(DePaul University)查迪克都市發展研究所(Chaddick Institute For Metropolitan Development)所長施維特曼(Joseph Schwieterman)對此報告提出質疑，他說，這份報告沒有考慮到芝加哥有本地道路網路，駕駛在塞車時往往可利用這些地方道路避開尖峰時間的擁堵，他也提到，該報告僅分析了前往主要就業中心的行車情形，並沒有衡量其他路線的行車狀況。

撰寫這份報告的Inrix交通分析師皮修(Bob Pishue)說，芝加哥公路交通壅堵增長，一定程度與民眾使用大眾交通工具的流量仍然比疫情前低有關，根據統計，芝城大都會火車通勤系統Metra在去年11月的工作日平均客流量，僅達疫情前2019年的44%，去年10月份芝城捷運公車CTA的工作日客流量，也只有疫情前的56%。

該份報告指出，2022年前往芝加哥市中心的人次，僅比2021年增加了1％，而紐約的人次增幅達17％，休士頓也有11％的增長，不過，洛杉磯市中心減少了1％。

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