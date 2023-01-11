暖冬降臨 芝加哥氣溫連14天高於往年平均

芝城已經連續14天迎來比往年同期溫度還高的暖冬天氣。(特派員黃惠玲／攝影)

芝城 今年將不再有嚴寒冬天？根據氣象數據，到10日為止，芝加哥已經連續第14天的氣溫高於往年同期的平均，而從去年12月1日到現在，芝城降雪 僅累積約3.4吋，比往年平均少了三分之二，氣象專家說，以目前的氣象圖來看，短期內「暖冬」天氣沒有跡象會出現改變。

中西部氣候中心(The Midwest Regional Climate Center)一直在追蹤冬季氣候的情況，並因此設立了「累積冬季嚴重程度指數 」(Accumulated Winter Season Severity Indes，AWSSI)，這項指數通常被稱為「痛苦指數」，換句話說，這是一個衡量每年冬天與往年冬天嚴寒或積雪程度比較的標準。該指數依據當年冬天的氣候，區分為輕度、中度、一般、嚴重與極端等五個程度。

今年冬天與往年相比氣候列為「中度」指數，且有往「輕度」方向發展趨勢，接下來幾周，芝城的氣候也會比往年同期溫和。

就溫度而言，芝城正逐漸接近每年冬季天氣最糟糕的時期，依照往年平均紀錄，每年1月17日到23日是芝加哥一年之中最冷的日子，平均每天氣溫最高僅略比華氏31度高一點，但根據氣象模型顯示，芝城即日起到接下來約10天之間，氣溫將持續高於往年水平，這也意味著比以前溫暖的冬天氣溫，可能將持續23天出現。

不過，氣象預測指出，11日到12日間，芝城氣溫雖然高於平均，但可能會出現降雨、降雪，且會有一些積雪，但這種「接近真正冬天天氣」只會維持短短一段時間。