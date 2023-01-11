芝中華會館改建52單位公寓方案公布 4重點一次看

建築師Todd Wiltse(前左)與中華會館顧問王灝文(前右)介紹公寓樓的設計。(特派員黃惠玲／攝影)

備受社區矚目的芝城中華會館改建計畫9日公布最新版本計畫，新的方案將由中華會館、麥克斯開發公司(Michaels Development)、Worn Jerabek Wiltse建築師事務所合作，推出包括全新會館辦公樓及多達52單位公寓出租房的建案，總投資金額達3800萬的此開發案，將向芝市與伊州 申請「可負擔房屋」項目的金援。

芝城中華會館改建公寓後的外觀(左)與大門入口(右)設計。(特派員黃惠玲／攝影)

中華會館董事陳達偉(左)、主席伍健生(右)支持最新版的中華會館改建公寓樓計畫。(特派員黃惠玲／攝影)

中華會館主席伍健生、董事長陳達偉、麥克斯開發公司與建築師事務所的負責人、芝加哥 11區區長李惠華與數十名關切該開發計畫的社區民眾，出席了9日晚間的說明會。

現有建物全部拆除重蓋

開發商威格拉茲說明整個建案的進度。(特派員黃惠玲／攝影)

麥克斯開發公司副總裁威格拉茲(Jim Weglarz)表示，整個建案將把現有的中華會館建物拆除，重新蓋一座樓高七層的大樓，其中一樓與二樓的三分之二面積，將作為中華會館的辦公室與活動中心之用，三樓到七樓則為公寓出租單位，目前初步規畫推出52個出租單位，包括17個一房、19個兩房、16個三房，月租金大約從1000元到1380元不等。

預估36單位可開放承租

開發商威格拉茲回答與會者提問。(特派員黃惠玲／攝影)

他接著提到，由於該建案為可負擔房屋，因此其中約16個單位將保留給芝加哥房屋管理局(CHA)、伊州房屋發展管理廳(Illinois Housing Development Authority，IHDA)等機構分配使用，其他36個公寓單位則可開放給不分年齡且符合資格的低收入家庭承租。

威格拉茲說，在租戶收入限制方面，一房公寓一人承租的年收上限為4萬3800元；五口之家承租公寓的年收，則不能超過5萬7000元，他表示，所有租戶都必須經過公開的程序提出租賃申請，中華會館、開發公司或建築師事務所等，都無權私下決定誰可以入住。

計畫向芝市與伊州申請3000萬經費

麥克斯開發公司的提案顯示，上周該公司已經向芝加哥住房局送出申請文件，預計2月份向伊州房屋廳提出申請，威格拉茲說，取得這兩個機構的核准非常關鍵，因為該計畫希望能從市府、州府拿到各1500萬的專案貸款與經費，由於芝市可負擔房屋建案許可證照，每年平均約僅發放四張，因此是否能夠順利過關，非常需要積極投入與一定的運氣。

他說，如果作業一切順利，預計明年夏季可以完成所有的文件與財務安排，估計該建案工程期約需15到18個月，因此可望2025年年底可以完工，不過，他再次說明，上述日期都是預估，實際作業的進度，要視政府審核的速度而定。

芝城中華會館表示，幾年前會館曾提案改建原址為老人公寓，但因種種因素而喊停，這次改成與開發商合作推出不分年齡的公寓單位，一方面希望協助提供華埠 可負擔住房，一方面也替會館尋求機會興建新的活動中心。

停車位有限引發社區關注

梅施美英(右一)主席9日晚間的中華會館改建公寓說明會。(特派員黃惠玲／攝影)

當天發布會後的開放提問部分，包括李惠華、華埠更好團結聯盟主席吳常義與主任陳本恩等人，都對該新建案僅提供11個停車位提出疑義，吳常義表示，華埠停車位不足已經備受詬病，如果新的公寓樓有50多戶住戶卻僅有11個停車位，恐將帶來新的停車噩夢。