雖然COVID未曾遠去 長者依然可以健康喜迎兔年到來

資料來源：We Can Do This 預防 COVID-19 宣傳教育活動（提供圖片）

隨著各種疫苗 與治療手段的問世，我們可以更有效地防止COVID-19 重症出現，但長者仍屬於風險最高的人群。兔年春節即將到來，在闔家團圓慶祝之際，長者及其他群體應繼續採取措施防止感染 COVID 並出現重症。

下列一些建議有助於長者及其親人以最佳健康狀態開啟兔年的美好生活：

接種最新版疫苗。春節鄰近，自然少不了年夜飯與訪親探友。為了更安心地享受節日，接種最新版疫苗是保護自己乃至所有年齡段親人的有效方法。美國疾病控制與預防中心 (CDC) 建議，65 歲及以上人群應時刻了解最新 COVID 疫苗接種動態，因為這類人群若感染 COVID，出現住院、重症及死亡的機率很高。時刻了解最新疫苗接種動態，以便盡快接種更新版疫苗。即使您早期曾接種過疫苗，但疫苗效果會隨著時間推移而減弱，因此最新版 COVID 疫苗可以帶來更有效的保護。若您最近感染了 COVID，請等待三個月後再接種最新版疫苗。

在本月和下個月迎接及慶祝春節的過程中，政府將向合資格進行疫苗接種的診所提供最新版疫苗，包括：

夏威夷 日本文化中心 (The Japanese Cultural Center of Hawai’i ) 將於1 月 15 日星期日上午 10 時至下午 4 時慶祝 Ohana 節期間在其疫苗診所提供疫苗注射，地址: JCCH，夏威夷檀香山2454 S. Beretania Street。

同週末，舊金山中國新年慶典和遊行 活動系列中的兔年年宵花市(Flower Market Fair) 將於 1 月 14 日至 15 日在格蘭特大道 (Grant Avenue)舉行，並提供疫苗注射。

1 月 21 日至 22 日，洛杉磯的「兔-Gether農曆新年節慶(Tu-Gether Lunar New Year Festival) 舉行同時亦在加州蒙特利公園的一家疫苗診所提供疫苗注射。那週後幾天，1 月 28 日將在拉斯維加斯市中心的 Fremont East 娛樂區舉行春節慶典「Chinese New Year in the Desert

同時疫苗診所亦會開放。

芝加哥將會於1 月29 日在芝加哥市中心慶祝的唐人街農曆新年遊行(Chinatown Lunar New Parade) ，那時候疫苗將在活動中提供。

聖地亞哥將會在2 月 4 日至 5 日的中國新年慶祝活動時在聖地亞哥市中心的中國新年集市(Chinese New Year Fair)將在現場設立疫苗診所。

紐約將於 2 月 12 日星期日下午 1 點在紐約市從 Mott及Canel 開始的曼哈頓唐人街農曆新年遊行 (The Manhattan Chinatown Lunar New Year Parade & Festival)活動中提供疫苗。

繼續保持健康的習慣。除了接種疫苗，還有大量可以幫助自身免遭 COVID 感染的實用建議。勤用肥皂水洗手。生病時呆在家裡休息，照顧好自己與家庭成員。避開擁擠及通風不良的空間。若必須在這些地方停留，儘量縮短停留時間，考慮佩戴口罩。

設法紓解壓力。持續疫情給許多人帶來了壓力，這也包括長者 — 我們要面對現實！日常生活被打亂，許多人感到愈來愈孤獨、壓抑及焦慮。應對壓力的技巧包括：與信任的人積極交流，暫時不要過度關注新聞資訊，參加自己喜愛的體育活動，享用健康美食，設法與親朋好友及社區保持聯繫。

最新版 COVID 疫苗供應量充足，目前可免費接種。若要瞭解更多資訊及尋找疫苗接種點，請瀏覽 www.vaccines.gov。