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雅美教育舉辦辭舊迎新跨年晚會

本報芝加哥訊
跨年晚會的美景美食。
跨年晚會的美景美食。

2022年12月31日夜晚，雅美教育文化中心（AAECC）在位於芝加哥市湖心大廈（Lake Point Tower）的可以看到芝加哥海軍碼頭全景的奢活藝術館舉行了品美食、賞煙花的迎新聯誼跨年煙花晚會。被邀請的雅美中心相關的各界來賓濟濟一堂，暢談雅美中心過去一年所取得的成績和以后中心的發展遠景。晚會期間，來賓互相交流自己的生活工作所得，嘗美食，品美酒。中學生們互相交流時尚游戲的玩兒法、大學生們在電腦前交流分享著各自的學校生活及自己的創業經曆。

午夜時分准時開始的賞煙花是本次晚會的高潮。來賓們提前聚在弧形的360度大玻璃窗前，架好支架、找好角度、調好燈光。當美麗的煙花五彩繽紛地升空時，在位於大樓最頂端的奢活藝術館向下俯瞰和拍攝煙花別有一番美景。有人感嘆到：以前都是抬頭看煙花，這次卻是俯視賞美景，別有洞天。晚會一直持續到煙花燃放結束以后。來賓互道辭舊迎新，亦祝雅美中心更上一層樓之后才依依惜別。朋友們相約明年此時再相聚！

雅美教育文化中心（AAECC）經過5年的努力，得到了聯邦政府和IL州政府批准為501C3非盈利認證機搆，衕時總統義工獎頒發資格獲得批准Congratulations! We are pleased to let you know that you have been approved as an official Certifying Organization for the President's Volunteer Service Award.歡迎有識之士加入我們。  

 

雅美教育舉辦辭舊迎新跨年晚會熱鬧喜慶！
雅美教育舉辦辭舊迎新跨年晚會熱鬧喜慶！

教育 美食 芝加哥

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