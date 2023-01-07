Nicor申請漲價 明年芝加哥瓦斯費更貴了

由於瓦斯公司Nicor日前向伊利諾州 商務委員會(Illinois Commerce Commission)提出增加費率3億2100萬元的計畫案，預計明年芝加哥地區的瓦斯用戶，將因此必須支付更高的費用。

Nicor發言人高爾茲(Jennifer Golz)表示，假使該方案獲得核准的話，初步估算每個家庭用戶的每個月瓦斯費，從2024年1月1日起將提高9.28元。

總部在芝城 西郊瑞柏市的Nicor瓦斯公司，在芝城郊區以及北伊利諾州共有約230萬個用戶。2021年11月，伊州 商務委員會核准了Nicor提出的2億4000萬的費用增長，這筆經費主要將提升瓦斯配送及儲存基礎設施的現代化，當時這項漲價方案，使其每個家庭用戶的月費因此提高了3.7元。

另一家主要提供瓦斯的公司People Gas可能也正在尋求提高費率的核准，People Gas以及共同持有的North Shore Gas發言人施瓦茲(David Schwartz)不願證實是否這兩家公司都已經提出加價要求。

People Gas在芝加哥有88萬個用戶，North Shore Gas則在芝城北郊約有16萬4000個用戶。如果People申請調漲費率的話，將是該公司從2014年提高費率後的首次漲價，當年People瓦斯公司是為了大規模更換管道而籌募經費，這大筆成本因此分成十年轉嫁給用戶，該公司用戶因此每月額外要支付15元來資助管道替換計畫。

多個監督公用事業的組織，都在提倡立法者終止讓這些業者內置附加費，且應將人民的支出置於更嚴格的監管審查之下，此外，非盈利組織主張，應該迫使公用事業公司通過傳統費率案的調整，來獲得資金改善基礎設施。

非營利性消費者權益保護組織伊利諾伊州PIRG主任史卡爾(Abe Scarr) 說，與其透過附加費來取得大筆收入，不如將這些費用轉入正常費率。

一般情況下，伊州商務委員會約需要11個月來審核基礎水電瓦斯費用的調整方案，這也意味著，如果People提出漲價計畫，最早落實也要等到2024年1月。