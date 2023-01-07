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64：43 伊州眾議會表決通過禁售攻擊性武器

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州州眾議會6日以64：43票，表決通過禁止銷售攻擊性武器法案。(州眾議員Stava-Murray臉書)
伊州州眾議會6日以64：43票，表決通過禁止銷售攻擊性武器法案。(州眾議員Stava-Murray臉書)

在伊利諾州海嵐公園(Highland Park)國慶遊行槍擊案發生半年後，伊州州眾議員6日以64：43票，表決通過立即禁止該州銷售攻擊性武器的法案，此外，新法也規定超過12發子彈大容量彈匣禁止銷售，全案將送交州參議會進行表決。

經過漫長的辯論，伊州州眾議會通過了這項最新法案，該法案還將禁止使用「速射裝置」(rapid-fire devices)，此類裝置可以把原本須每次扣扳機才能發射一顆子彈的槍枝，變成全自動武器。

伊州州眾議會議長魏爾奇(Emanuel "Chris" Welch)表示，這項立法最重要的部分是禁止在伊州販售新的攻擊性武器，這也是州民長期呼籲的要求，他說，「這類武器應該出現在戰場，而不是出現在國慶遊行之中，也不應出現在公園或學校」。

州長普立茲克表示，他會支持攻擊性武器禁售令，並在參眾議會的投票中與民主黨議員站在同一陣線。

該法案的主要發起人摩根(Bob Morgan，民主黨)在去年7月4日國慶日當天，與家人參加了海嵐公園的遊行活動，他在該法案辯論期間描述了自己當天的可怕經歷，他說，當時看到渾身是血的孩子被拖走，還聽到槍聲。摩根表示，離開事發現場時，「我希望能盡我所能，保護任何人都不會再經歷我所經歷過的事情」。

摩根說，令人沮喪的是在海嵐公園槍擊案後的三天內，伊州的槍擊死亡人數竟比國慶遊行遭槍殺者還多，這讓他感覺推動禁止銷售攻擊性武器刻不容緩。

即將離任的伊州州眾議會共和黨領袖德金(Jim Durkin)，多年來一直是攻擊性武器禁令的支持者，他對於6日通過的新法案公開表達支持。但其他共和黨人質疑此措施是否能通過伊州憲法審查，議員們還表示，新法案等於把合法槍枝持有者變成罪犯。

共和黨籍的眾議員C.D. Davidsmeyer說，「新法案可說是在對付合法槍枝持有者，但他們沒有做錯事情，這種做法等於是向錯誤目標下手。」

根據該法案規定，已經持有攻擊性武器者，只要在法律生效後的300天內，向伊州警察廳登記，就可以合法保留既有槍枝，該法令主要目的是為了阻止未來新的銷售。

此外，法案也將現任執法人員以及在執法部門服務超過10年的退休人員，排除在禁令之外。

伊州 遊行 共和黨

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