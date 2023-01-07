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芝城博物館、水族館冬季免費參觀日出爐

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥富地博物館的恐龍Sue十分受到歡迎。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥富地博物館的恐龍Sue十分受到歡迎。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥天寒地凍的氣候中，參觀博物館還是許多人最喜歡的休閒活動，包括芝加哥謝德水族館(Shedd Aquarium)、芝加哥藝術館(Art Institute of Chicago)、富地博物館(Field Museum)都陸續針對伊利諾州州民提供冬季免費入場的優惠，喜歡逛博物館的民眾，別忘了把握機會前往。

各大博物館的免費向伊州州民開放時間如下：

謝德水族館(The Shedd Aquarium)：

水族館位於芝加哥南環區的博物館區(Museum Campus)，名列世界第三大水族館，館內有1100多個物種、2萬5000多隻水生動物。該館免費日：1月12日至16日；2月7日至9日，14日至16日，21日至23日及28日，進一步信息可查詢水族館官網：www.sheddaquarium.org

富地博物館(Field Museum)：

高達三層的大型展廳，共有50多種不同主題展覽，其中最為知名的為恐龍Sue，該館免費日：1月10日、11日，16日、17日、18日、24日、25日及31 日。2月則有1日7日、8日、14日、15日、20日。3月免費日為7日、14日兩天。詳情可查：www.fieldmuseum.org

芝加哥科學工藝博物館(Museum of Science and Industry)：

該館為1893年為了紀念博覽會興建，館內有各種科學實驗、工藝設計等互動展示，1月免費日：1月9日、10日、11日、16日、17日、18日、23日、24日、25日、30日、31日。2月免費日：1日、2日，6日、7日、8日、9日，13日、14日、16日、21日。3月1日、6日及14日免費。官網：www.msichicago.org

芝加哥藝術博物館(Art Institute of Chicago)：

多次獲評選為世界最佳博物館，每年約150萬人前往朝聖，館內有多幅名家真跡。免費日： 1月9日至3月24日期間，每周一、周四、周五免費入場。索取門票及其他信息，可查詢官網：www.artic.edu

現代藝術博物館(Museum of Contemporary Art)：

現代藝術博物館每周二免費開放給伊州州民參觀。(特派員黃惠玲／攝影)
現代藝術博物館每周二免費開放給伊州州民參觀。(特派員黃惠玲／攝影)

該博物館成立於1967年，是世界上最大的當代藝術展館之一。免費日：每周二。詳情可查詢：www.mcachicago.org

艾德勒天文館(The Adler Planetarium)：

天文館有三個劇院、外太空科學展區高科技Star Rider動感影院，且博物館的望遠鏡提供天文觀測的實際體驗，訪客可一窺月亮、行星和恆星的真實樣貌。免費日：每周三下午4時到10時。官網：www.adlerplanetarium.org

芝加哥歷史博物館(The Chicago History Museum)：

該館詳盡展示了芝城180多年的發展過程，免費日：1月16日至20日，24日至27日及31日，2月1日至3日，7日至10日，14日至17日，20日至24日與28日，官網：www.home.chicagohistory.org

博物館 芝加哥 芝城

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