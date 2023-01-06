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謊報地址 芝菁英高中生判賠5.6萬元學費

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥北區大學預科高中為伊州最佳高中之一，入學申請競爭激烈。(北區高中臉書)
芝加哥北區大學預科高中為伊州最佳高中之一，入學申請競爭激烈。(北區高中臉書)

芝加哥公立學校系統(CPS)檢察長辦公室(inspector general's office)5日表示，一名就讀北區大學預科高中(Northside College Prep. High School)的女學生，為使自己符合申請芝市菁英高中資格，謊報居住於芝加哥，明顯違反規定，學區已經立即禁止該生入讀芝市所有菁英高中，且須賠償公校5萬6000元的學費。

芝城多所公立菁英高中在全美最佳高中名列前茅，而要進入就讀除了必須有傑出的學業成績、優異的領導才能外，最基本的條件必須是芝加哥市民，要進入這些菁英高中競爭非常激烈，幾所頂尖高中的錄取率之低，甚至跟長春藤大學不相上下。

根據Niche的2023年伊州最佳高中報告，這名違規女學生所就讀的北區大學預科高中，在伊州僅次於沛頓高中(Payton College Prep. High School)，名列全州最好高中第二位。

CPS檢察長表示，該名女學生是在2019年到去年12月間在北區高中就讀，不過，經調查發現，女學生與她的父親為了符合申請芝市高中資格，謊報住在芝加哥的親戚家中地下室，事實上，女學生一直與她的母親住在郊區的林肯伍德市(Lincolnwood)。

依照CPS規定，假使住在芝加哥市以外的學生，就讀芝城納稅人支持的公校時，必須繳交學費，該女已經讀了三學年以及一個學期，因此要繳交5萬6337元給公校。

檢察長佛雷契爾(Will Fletcher)說，「我們必須調查這些案件，因為每一個不居住在芝城的學生入讀芝加哥公校，就等於占掉了一名學生席次，這也意味著居住在芝加哥的學生被剝奪了進入這些學校的機會」。他表示，芝菁英高中競爭激烈，家長都拼命爭取讓孩子們能夠進入這些學校。

檢察長辦公室說，調查人員多次監視了該女學生一早從林肯伍德的家中離開，再到芝市的北區高中上學。

調查報告指出，在女兒被北區高中錄取後，該名父親就與表哥簽訂了一份公寓租約，女兒也因此成為授權居住者。在校方要求父親提供額外的地址證明時，這名父親補交了一份有芝加哥地址的伊利諾州身分證，但經查核，該身分證是在調查啟動後才取得。

表哥的妻子在調查中表示，這對父女常常會到家裡，但沒有一直都住在該地址，報告指出，女學生當時至少一個多月沒有到表哥家了。

對於CPS的指控，女學生已在去年11月向庫克郡巡迴法院起訴芝公校，試圖阻止學區取消她的入學資格並收取學費，該名學生的家長並向法院提交訴訟期間讓女孩繼續上學的緊急動議，不過已遭一名法官否決，目前全案仍在審理。

芝加哥 公校 芝城

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