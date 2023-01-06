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庫克郡法醫：鴉片類藥物過量致死創新高

特派員黃惠玲／芝加哥報導
庫克郡法醫辦公室指出，2022年該郡死於鴉片類藥物過量的人數，將寫下史上新高。(pixabay)
庫克郡法醫辦公室指出，2022年該郡死於鴉片類藥物過量的人數，將寫下史上新高。(pixabay)

庫克郡法醫辦公室4日表示，去年該郡因鴉片類藥物死亡的人數，可能會創下新高紀錄，根據該辦公室指出，完成屍檢後，估計鴉片類藥物服用過量死亡者將超過2000人。此外，鴉片類藥物致死者中，又以涉及芬太尼(fentanyl)使用的人數超過九成最高。

法醫辦公室稱，2022年已經確認有1599例服用鴉片類藥物過量死亡者，預計其他還未完成屍檢的死者中，將有400到500例也會列入相同死因。去年此數據為1936例。

儘管連續兩年的數據令人不安，但芝加哥伊利諾大學(UIC)的研究人員表示，恐怕實際死於鴉片類藥物的人數嚴重低估。

UIC公共衛生學院的一項研究發現，從2016年到2019年間，至少有633例在醫院死亡的病例，符合鴉片類藥物過量的標準，但卻沒有被聯邦疾病防治中心(CDC)列入統計名單。

研究人員發現，出現鴉片類藥物過量症狀的醫院患者中，只有不到兩成的死者接受法醫辦公室的屍檢。領導該項研究的UIC副教授弗里德曼(Lee Friedman)表示，估計醫院死於鴉片類藥物過量的人數，低估了6%到15%，因為這些人在醫院環境中死亡，不符合典型鴉片類藥物使用障礙者的特徵。

「這些死者不會被送到法醫辦公室」，因此縱使死因是過量鴉片類藥物，也不會報告給CDC。

他解釋，通常醫院內鴉片類藥物過量的死者，大都是老年人或患有慢性病的人，弗里德曼說，比海洛因強50倍的芬太尼，目前是鴉片類藥物的危機中心。

庫克郡涉及芬太尼死亡的人數持續增長，2015年該郡的這類死亡人數僅96人，2021年激增到1690人，根據統計顯示，庫克郡大多數的鴉片類藥物死亡，都是由芬太尼造成。

去年庫克郡因使用芬太尼而喪生的最年輕死者，為年僅12歲的瓦特斯(Joel Watts)，他去年8月19日在家中死亡，屍檢結果顯示，他的體內含有芬太尼與乙醇(ethanol)，瓦特斯的母親長年掙扎於毒品成癮問題，這宗死亡案例也讓瓦特斯的其他兄弟姐妹，立即被帶離家中接受監護。

根據法醫辦公室數據，2020年、2021年間，由於疫情爆發，許多人待在家中沒有出門，導致鴉片類藥物使用過量案例激增，期間因此致死的人數中，高達85％與芬太尼有關，2022年，此數據更提高到91％。

庫克 聯邦疾病防治中心 CDC

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