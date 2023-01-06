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芝再現打砸搶 歹徒搬大垃圾桶掃貨 名店連遭殃

特派員黃惠玲／芝加哥報導
警方發布監視影片顯示，三名搶匪中的兩名，正走向目標商店作案。(芝警局影片截圖)
警方發布監視影片顯示，三名搶匪中的兩名，正走向目標商店作案。(芝警局影片截圖)

儘管近日氣候天寒地凍，已經銷聲匿跡一陣子的「打砸搶」案件再度頻傳，其中一起案件中，三名搶嫌自備大型垃圾桶到高檔名店瘋狂掃貨；林肯公園區(Lincoln Park)一家名牌寄賣店4日遭五名歹徒闖入，大肆搜刮衣物及皮件後逃逸。

(影片來源：芝加哥警局)

芝加哥警局表示，三名劫匪案發當天一早4時30分左右，開著一部白色廂型車，停在800多號北密大道旁的名品店Bottega Veneta，然後拖出兩個大型垃圾桶，其中一名嫌犯持大鐵錘砸碎了奢侈品店窗，進入店裡搜刮名牌皮件後逃逸。

嫌犯自備大型垃圾桶搜刮名店商品。(芝警局影片截圖)
嫌犯自備大型垃圾桶搜刮名店商品。(芝警局影片截圖)

警方呼籲如有任何線索，可致電(312)746-9661，或電郵：[email protected]舉報。

林肯公園名牌寄賣店店東表示，根據店內監視攝影機所拍下的影片，一群歹徒半夜直接衝入店裡，不到五分鐘時間搶走店內許多商品後逃逸。由於附近地區過去兩三周頻繁發生商家遭竊盜案件，警方仍在調查這些案子是否有關聯。

此外，芝城環區(Loop)4日傍晚發生一宗致命劫車案，一男一女兩名嫌犯意圖搶劫一部車輛時，當時在車內的女車主驚慌掙扎，導致該部車子撞上街道旁的捷運支撐鐵柱，其中18歲男嫌送醫不治，另兩名女性傷勢穩定，其中女嫌已遭拘留。

兩名嫌犯企圖劫車，卻在與車主打鬥過程中，一名男嫌車禍身亡。(Citizen )
兩名嫌犯企圖劫車，卻在與車主打鬥過程中，一名男嫌車禍身亡。(Citizen )

芝警局指出，4日傍晚5時45分左右，一名女子開著一輛Infinit FX35休旅車，暫停在東湖街(E Lake St.)100號附近時，突然間一名男子與一名女子衝進她的座車。警局稱，兩名男女試圖從女司機手中搶走SUV時發生打鬥，該部車輛沒有因此停住，反而繼續前行，最終撞上路旁的捷運鐵道支撐柱。

警方說，涉嫌企圖劫車的男子在送到西北醫院時宣告死亡；庫克郡法醫辦公室表示，死者為特德維爾(Elijah Treadwell)，年僅18歲，報住上城區。

捷運 芝加哥 芝城

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