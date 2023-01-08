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芝加哥佛光人 施粥結緣送溫暖 讀書分享品法味

本報芝加哥訊
佛光會員在監寺有恆法師的指導下，各分會分別組隊承擔烹煮色香味俱全的臘八粥。
佛光會員在監寺有恆法師的指導下，各分會分別組隊承擔烹煮色香味俱全的臘八粥。

為紀念臘月初八釋迦牟尼佛成道日，芝加哥佛光山於12月31日煮熱氣騰騰的臘八粥在寒冬與大衆結緣。翌日元旦，為慶祝法寶節，芝加哥佛光協會更舉辦中、英文雲端讀書發表會。佛光人一起渡過了粥香四溢、法味綿延、意義非凡的新年。

芝加哥佛光會員在監寺有恆法師的指導下，各分會分別組隊承擔烹煮色香味俱全的臘八粥。英文分會的Lauren Pittelli看到流水綫的洗菜、切菜、配菜後，感嘆團隊的專業！Trudie Kanter 跟Vanessa Kwok 也感恩終於圓了人生第一鍋臘八粥的夢。第一分會的李春勇與同修彭秝葳一起，連續煮出了三大鍋令人讚不絕口的臘八粥！就連恆媽媽也不落下，與搭檔郭笑榮為大家煮粥！

此次擔任備料的第二分會馮漢忠和王慧伉儷，為提供最新鮮的材料，偕同子女到處採購，把整個寒假奉獻出來。參與煮粥的菩薩義工更有姐妹檔的許標金和許金英，謝翠芳和劉桂香，和第三分會的王麗兒和陳彩琴。理事幹部們則為大芝加哥地區的民眾及信徒施粥送暖。紛至沓來的領粥人亦為親朋準備多個保溫杯；並與義工菩薩，噓寒問暖打成一片，令道場添加熱鬧。

讀書發表會上，有恆法師表示，在新一年的第一天，大家相聚慶祝法寶節，聆聽讀書的心得發表，是一個非常吉祥的開始。法師並引用《星雲法語》中大師「用心學習」的文章，鼓勵大家平日應養成記錄讀書心得的好習慣，哪怕是一句格言，也能日有進步。法師讚嘆佛光人精彩的法佈施，讓與會者可以從不同的分享中，記住對自己受用的話，大家共同進步。

藉由星雲大師《人間佛教佛陀本懷》著作為讀書會的藍本，佛光會員從佛教歷史、藝文、佛教典故等不同的角度，結合自身的認知和體證，感受甘露法味。第一分會周邁平特別指出，「粥有十利」的殊勝意義，並讚嘆佛光人「以法相會」，將菩蕯道修行的「六波羅蜜」，「戒定慧」三無漏學充份演繹。李春勇強調星雲大師對藝術的重視，認爲佛教藝文的種種創作呈現，無不是發掘人間般若本性的生動寫照。

第二分會談怡韻講述自身依《星雲法語》，走出至親離別的傷痛。陳東寳感謝佛陀引領，找出人生真正的苦因，才能活出積極快樂的人生；關兆廷感受持戒的願力、忍辱的彌足珍貴。第三分會孫偉銘重申六波羅蜜要義，劉姿吟提出啓發智慧、教人明理的正信佛教的重要性。

英文分會Dean Isensee分享大師著作《For All Living Beings》當中，所提及行之有效的一套化解人我衝突的勤修持戒定慧的方法。新進會員Dr. Jose Rivera在《Calm Mind, Perfect Ease》一書中，獲悉五蘊的形成與世間無常的關係之後，把人的身心比喻成房子和窗戶的關係，應時刻警惕進出心窗都是有益身心，否則身心就會被周遭所左右。

青年分團集體創作，以「信、解、行、證」四步驟共同分享星雲大師的《Travel to the Other Shore》，通過佛典譬喻，詮釋六波羅蜜。Jacob Haverkos認爲佛陀的教法至今影響深遠，瞭解到人生痛苦的根源來自錯誤的知見；幸福源於慈悲。Bea和 Alysha Haverkos認爲脚踏實地、耐心地在菩薩道修行。任何時候，改過自新都爲時不晚。Karen和Celine Wang認識到人生苦短無常，感慨貪求再多也是無濟於事的；唯有致力於自覺覺他才能不枉此生；此外君子愛財，除了取之有道、用之有度以外、也要注意施之有度，否則可能會助長他人的貪欲。

讀書發表會當日，適逢芝加哥佛光協會、分會新舊交替之際，新任會長、理事幹部首次組織籌備中、英文各分會負責。新任王克英會長欣喜看到人間佛教在芝加哥的信仰與傳承。感謝佛光會為全球佛光人提供福慧雙修的平臺，並以「向前有路，未來可期」與大家共勉，感恩義工菩薩為成就此次活動的所有付出 (人間社 尊怡 供稿；陳琳娜、許金英供照片)。

新任協會會長王克英與副會長馮漢忠也加入切菜行列。
新任協會會長王克英與副會長馮漢忠也加入切菜行列。
副會長李性銘送臘八粥至僑教中心（右：劉綏珍主任）。
副會長李性銘送臘八粥至僑教中心（右：劉綏珍主任）。
佛光小菩薩也參與服務。
佛光小菩薩也參與服務。
領粥人準備多個保溫杯，並與義工菩薩，噓寒問暖，令道場添加熱鬧。
領粥人準備多個保溫杯，並與義工菩薩，噓寒問暖，令道場添加熱鬧。
第一分會的李春勇與同修彭秝葳連續煮出了三大鍋臘八粥，而恆媽媽與搭檔郭笑榮也為大家...
第一分會的李春勇與同修彭秝葳連續煮出了三大鍋臘八粥，而恆媽媽與搭檔郭笑榮也為大家煮粥！
英文分會的Trudie Kanter 跟Vanessa Kwok 也感恩終於圓了...
英文分會的Trudie Kanter 跟Vanessa Kwok 也感恩終於圓了人生第一鍋臘八粥的夢。
流水綫的洗菜、切菜、配菜，義工菩薩準備好一切開始煮粥。
流水綫的洗菜、切菜、配菜，義工菩薩準備好一切開始煮粥。
佛光人於佛成道日煮臘八粥在寒冬與大衆結緣。
佛光人於佛成道日煮臘八粥在寒冬與大衆結緣。

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