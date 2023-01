芝加哥佛光人 施粥結緣送溫暖 讀書分享品法味

佛光會員在監寺有恆法師的指導下,各分會分別組隊承擔烹煮色香味俱全的臘八粥。

為紀念臘月初八釋迦 牟尼佛成道日,芝加哥 佛光山於12月31日煮熱氣騰騰的臘八粥在寒冬與大衆結緣。翌日元旦,為慶祝法寶節,芝加哥佛光協會更舉辦中、英文雲端 讀書發表會。佛光人一起渡過了粥香四溢、法味綿延、意義非凡的新年。

芝加哥佛光會員在監寺有恆法師的指導下,各分會分別組隊承擔烹煮色香味俱全的臘八粥。英文分會的Lauren Pittelli看到流水綫的洗菜、切菜、配菜後,感嘆團隊的專業!Trudie Kanter 跟Vanessa Kwok 也感恩終於圓了人生第一鍋臘八粥的夢。第一分會的李春勇與同修彭秝葳一起,連續煮出了三大鍋令人讚不絕口的臘八粥!就連恆媽媽也不落下,與搭檔郭笑榮為大家煮粥!

此次擔任備料的第二分會馮漢忠和王慧伉儷,為提供最新鮮的材料,偕同子女到處採購,把整個寒假奉獻出來。參與煮粥的菩薩義工更有姐妹檔的許標金和許金英,謝翠芳和劉桂香,和第三分會的王麗兒和陳彩琴。理事幹部們則為大芝加哥地區的民眾及信徒施粥送暖。紛至沓來的領粥人亦為親朋準備多個保溫杯;並與義工菩薩,噓寒問暖打成一片,令道場添加熱鬧。

讀書發表會上,有恆法師表示,在新一年的第一天,大家相聚慶祝法寶節,聆聽讀書的心得發表,是一個非常吉祥的開始。法師並引用《星雲法語》中大師「用心學習」的文章,鼓勵大家平日應養成記錄讀書心得的好習慣,哪怕是一句格言,也能日有進步。法師讚嘆佛光人精彩的法佈施,讓與會者可以從不同的分享中,記住對自己受用的話,大家共同進步。

藉由星雲大師《人間佛教佛陀本懷》著作為讀書會的藍本,佛光會員從佛教歷史、藝文、佛教典故等不同的角度,結合自身的認知和體證,感受甘露法味。第一分會周邁平特別指出,「粥有十利」的殊勝意義,並讚嘆佛光人「以法相會」,將菩蕯道修行的「六波羅蜜」,「戒定慧」三無漏學充份演繹。李春勇強調星雲大師對藝術的重視,認爲佛教藝文的種種創作呈現,無不是發掘人間般若本性的生動寫照。

第二分會談怡韻講述自身依《星雲法語》,走出至親離別的傷痛。陳東寳感謝佛陀引領,找出人生真正的苦因,才能活出積極快樂的人生;關兆廷感受持戒的願力、忍辱的彌足珍貴。第三分會孫偉銘重申六波羅蜜要義,劉姿吟提出啓發智慧、教人明理的正信佛教的重要性。

英文分會Dean Isensee分享大師著作《For All Living Beings》當中,所提及行之有效的一套化解人我衝突的勤修持戒定慧的方法。新進會員Dr. Jose Rivera在《Calm Mind, Perfect Ease》一書中,獲悉五蘊的形成與世間無常的關係之後,把人的身心比喻成房子和窗戶的關係,應時刻警惕進出心窗都是有益身心,否則身心就會被周遭所左右。

青年分團集體創作,以「信、解、行、證」四步驟共同分享星雲大師的《Travel to the Other Shore》,通過佛典譬喻,詮釋六波羅蜜。Jacob Haverkos認爲佛陀的教法至今影響深遠,瞭解到人生痛苦的根源來自錯誤的知見;幸福源於慈悲。Bea和 Alysha Haverkos認爲脚踏實地、耐心地在菩薩道修行。任何時候,改過自新都爲時不晚。Karen和Celine Wang認識到人生苦短無常,感慨貪求再多也是無濟於事的;唯有致力於自覺覺他才能不枉此生;此外君子愛財,除了取之有道、用之有度以外、也要注意施之有度,否則可能會助長他人的貪欲。